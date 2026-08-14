8 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!

·0·Дунё
8 ёшида 198 см эди: Каран Сингх энди 2,5 метрга яқин бўй билан эътибор марказида!

Ҳиндистонлик Каран Сингх болалигидан бўйи билан эътибор марказида бўлиб келади. У 8 ёшида 198 сантиметр бўйи билан янгиликлар сарлавҳаларига чиққан эди.

Энди бўйи 250 см га яқинлашган

17 ёшли Каран яқинда ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бўйи тахминан 8 фут 2 дюйм — 250 сантиметр эканини маълум қилди.

Унинг WWE афсонаси Буюк Хали билан учрашуви акс этган видео эса интернетда катта қизиқиш уйғотди.

Видеода Каран Сингх ҳатто Буюк Халидан ҳам баландроқ кўринади. Хали у билан гаплашиш учун бошини юқорига кўтаришга мажбур бўлган.

“Ҳали ҳам ўсмоқда” деган хабарлар тарқалди

Хорижий ОАВ Каран Сингхни қарийб 2,5 метр бўйли 17 ёшли йигит сифатида тилга олмоқда. Айрим хабарларда унинг ҳали ҳам бўй ўсиши давом этаётгани айтилган.

Ижтимоий тармоқларда эса унинг сурат ва видеолари остида турли изоҳлар қолдирилмоқда.

Сизнингча, Каран Сингхнинг бўйи яна қанча ўсиши мумкин?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиҚизиқ ҳолат: автобусга чиқиб олган икки эчки йўловчиларни ҳайратда қолдирдиБугун, 06:14Роналду таниб бўлмас даражада: 41 ёшли футболчи имижини кескин ўзгартирди!Роналду таниб бўлмас даражада: 41 ёшли футболчи имижини кескин ўзгартирди!Бугун, 06:0435 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилди35 та пичоқ зарбаси: Қозоғистонни ларзага келтирган жиноятчига ҳукм чиқарилдиКеча, 23:08Бўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиБўғирсоқ пиширмоқчи бўлган аёлнинг уйи ёниб кетдиКеча, 19:47Флоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиФлоридада тимсоҳ ҳужуми оқибатида аёл қўлидан айрилдиКеча, 18:48Дубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиДубайда машҳур робот тўйи ҳақида хабар бердиКеча, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди