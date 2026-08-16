Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилди

·0·Спорт
Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилди

Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги натижалари ва клубдаги муаммолар футбол мутахассислари ҳамда собиқ ўйинчилар томонидан қаттиқ муҳокама қилинишда давом этмоқда. Sportмедиасет нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашувидаги йирик мағлубияти клуб афсонаси Гери Невиллнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Собиқ ҳимоячи ўзининг таҳлилий чиқишларида жамоанинг ўйинидаги камчиликларни очиқ-ойдин танқид қилиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, мазкур баҳсда Милан жамоаси ғалаба қозонишга муваффақ бўлди. Гери Невиллнинг фикрича, рақиб таркибида асосий таркибнинг бир нечта етакчи футболчилари майдонга тушмаганига қарамай, инглиз клуби майдондаги бўшлиқлардан фойдалана олмаган ва шармандали тарзда мағлубиятга учраган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги ўйинларда ғалаба қозона олмаётган миланликлар Манчестер Юнайтед ҳимоясини осонгина ёриб ўтишган.

Ўйин манзараси ва голлар шиддати

Учрашув кутилмаган воқеаларга бой ўтди ва мухлисларга кўплаб голларни тақдим этди. Ҳисоб 2-дақиқадаёқ мезбонлар сафида Гарри Магуйр томонидан очилди. Бироқ ташаббусни ўз қўлига олган Милан шиддатли ҳужумлар эвазига мувозанатни тиклади. Самуел Чуквуезе 37-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлим бошида Доргу яна Манчестер Юнайтедни олдинга олиб чиққан бўлса-да, шундан сўнг майдонда тўлиқ рақиб устунлиги кузатилди.

Милан сафида Сиссе, Ramос ҳамда Рубен Лофтус-Чеек каби футболчилар ҳам ўз номларини таблога ёздириб қўйишди. Натижада учрашув миланликларнинг йирик ғалабаси билан якунланди. Майдонда амалда бош мураббий вазифасини бажариб турган мутахассислар таркиб борасида турли экспериментларга қўл уришгани, бу эса ўйин сифатига таъсир қилгани кўринди.

Гери Невиллнинг трансферлар сиёсати бўйича фикрлари

51 ёшли собиқ футболчи Сир Алекс Фергюсон давридаги олтин даврни эслаб, ҳозирги кундаги муаммоларнинг ечими сифатида фақатгина янги ўйинчиларни сотиб олишни кўрсатди. Унинг таъкидлашича, жамоага ҳаво ва сувдастек янги кучлар, хусусан, рақобатбардош юқори савиядаги футболчилар керак. Мевжуд таркиб билан узоққа бориб бўлмаслиги ва ҳимоядаги тартибсизликлар жиддий ўзгаришларни талаб қилмоқда.

Учрашув давомида ҳар икки жамоа мураббийлари кўплаб ўзгаришларни амалга ошириб, захирадаги ёш футболчиларни ҳам синовдан ўтказишди. Бироқ асосий муаммо жамоавий ўйин ва барқарорлик йўқлигича қолаётгани мутахассислар томонидан алоҳида қайд этилди. Гери Невиллнинг бу каби танқидлари Манчестер Юнайтед раҳбарияти олдида турган қийин вазифаларни яна бир бор эслатиб ўтди.

Манчестер ЮнайтедМиланГери НевиллФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиБугун, 15:11Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача