Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилди
Англия Премер-лигасининг сўнгги йиллардаги натижалари ва клубдаги муаммолар футбол мутахассислари ҳамда собиқ ўйинчилар томонидан қаттиқ муҳокама қилинишда давом этмоқда. Sportмедиасет нашри тарқатган маълумотларга кўра, Манчестер Юнайтед жамоасининг навбатдаги ўртоқлик учрашувидаги йирик мағлубияти клуб афсонаси Гери Невиллнинг кескин эътирозларига сабаб бўлди. Собиқ ҳимоячи ўзининг таҳлилий чиқишларида жамоанинг ўйинидаги камчиликларни очиқ-ойдин танқид қилиб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, мазкур баҳсда Милан жамоаси ғалаба қозонишга муваффақ бўлди. Гери Невиллнинг фикрича, рақиб таркибида асосий таркибнинг бир нечта етакчи футболчилари майдонга тушмаганига қарамай, инглиз клуби майдондаги бўшлиқлардан фойдалана олмаган ва шармандали тарзда мағлубиятга учраган. Унинг сўзларига кўра, сўнгги ўйинларда ғалаба қозона олмаётган миланликлар Манчестер Юнайтед ҳимоясини осонгина ёриб ўтишган.
Ўйин манзараси ва голлар шиддатиУчрашув кутилмаган воқеаларга бой ўтди ва мухлисларга кўплаб голларни тақдим этди. Ҳисоб 2-дақиқадаёқ мезбонлар сафида Гарри Магуйр томонидан очилди. Бироқ ташаббусни ўз қўлига олган Милан шиддатли ҳужумлар эвазига мувозанатни тиклади. Самуел Чуквуезе 37-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлим бошида Доргу яна Манчестер Юнайтедни олдинга олиб чиққан бўлса-да, шундан сўнг майдонда тўлиқ рақиб устунлиги кузатилди.
Милан сафида Сиссе, Ramос ҳамда Рубен Лофтус-Чеек каби футболчилар ҳам ўз номларини таблога ёздириб қўйишди. Натижада учрашув миланликларнинг йирик ғалабаси билан якунланди. Майдонда амалда бош мураббий вазифасини бажариб турган мутахассислар таркиб борасида турли экспериментларга қўл уришгани, бу эса ўйин сифатига таъсир қилгани кўринди.
Гери Невиллнинг трансферлар сиёсати бўйича фикрлари51 ёшли собиқ футболчи Сир Алекс Фергюсон давридаги олтин даврни эслаб, ҳозирги кундаги муаммоларнинг ечими сифатида фақатгина янги ўйинчиларни сотиб олишни кўрсатди. Унинг таъкидлашича, жамоага ҳаво ва сувдастек янги кучлар, хусусан, рақобатбардош юқори савиядаги футболчилар керак. Мевжуд таркиб билан узоққа бориб бўлмаслиги ва ҳимоядаги тартибсизликлар жиддий ўзгаришларни талаб қилмоқда.
Учрашув давомида ҳар икки жамоа мураббийлари кўплаб ўзгаришларни амалга ошириб, захирадаги ёш футболчиларни ҳам синовдан ўтказишди. Бироқ асосий муаммо жамоавий ўйин ва барқарорлик йўқлигича қолаётгани мутахассислар томонидан алоҳида қайд этилди. Гери Невиллнинг бу каби танқидлари Манчестер Юнайтед раҳбарияти олдида турган қийин вазифаларни яна бир бор эслатиб ўтди.
…