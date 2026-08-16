Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи

·0·Спорт
Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи

Ковентри жамоаси бош мураббийи Франк Лемпард ўзининг собиқ клуби Челсидан икки нафар футболчини трансфер қилиш устида иш олиб бормоқда. Англия Премер-лигасига қайтишга ҳозирлик кўраётган клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш учун трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаоллик кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Лемпард аввалроқ Михаил Мудрикни ўз жамоасида кўриш истагини билдирган эди. Украина терма жамоаси аъзоси допинг иши билан боғлиқ узоқ давометган дисквалификациядан сўнг Хаби Алонсо ихтиёрига қайтган эди. Футболчи мелдониум сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён четлатилган бўлиб, у бир йилу саккиз ойлик жазо муддатини ўтаб бўлди.

Лемпарднингтрансфер режалари

Михаил Мудрик Франциядаги Страсбур клубига ўтгандан кўра, Англия Премер-лигасида қолишни афзал кўрмоқда. Ковентри бош мураббийи украиналик қанот ҳужумчисининг тезлиги ва ўйин услуби жамоанинг юқори дивизионда жон сақлаб қолишида муҳим омил бўлишига ишонмоқда.

Лемпарднинг трансфер нишонлари фақат Мудрик билан чекланиб қолмайди. ТалкСПОРТ мухбири Алекс Крук маълумотига кўра, тажрибали мураббий Челси академияси тарбияланувчиси Джош Ачампонгни ҳам ўз жамоасига жалб этишга ҳаракат қилмоқда.

Таркибдаги ўзгаришлар ва истиқболлар

Йигирма ёшли ҳимоячи 2024-йилдаги дебютидан буён асосий жамоа сафида 44 та учрашувда майдонга тушган. Лондонликлар дастлаб ёш иқтидор эгасини сотилмайдиган футболчилар сирасига киритган эди, бироқ трансфер ойнасининг сўнгги кунларида бу қарор ўзгариши мумкинлиги айтилмоқда.

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо жамоа таркибини янгилаш ишларини давом эттирмоқда. Кристал Пеласдан Максенс Лакруанинг 52 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши ва Тревоҳ Чалобанинг Комо клубига йўл олгани Ачампонгнинг майдонга тушиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйиши кутилмоқда.

Шу боисдан Лондон клуби раҳбарияти ёш футболчининг Лемпард қўл остида тажриба орттириши учун уни ижарага бериш ёки трансфер қилиш вариантига ижобий ёндашиши мумкин. Ковентри эса ўзининг Премер-лигадаги дастлабки синовларига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.

Франк ЛемпардЧелсеаМихаил МудрикДжош АчампонгПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиБугун, 15:11Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18Манчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаМанчестер Сити сардорлари: Энзо Мареска янги гуруҳни тузмоқдаБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача