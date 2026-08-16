Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчи
Ковентри жамоаси бош мураббийи Франк Лемпард ўзининг собиқ клуби Челсидан икки нафар футболчини трансфер қилиш устида иш олиб бормоқда. Англия Премер-лигасига қайтишга ҳозирлик кўраётган клуб раҳбарияти таркибни кучайтириш учун трансфер ойнасининг сўнгги кунларида фаоллик кўрсатмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Лемпард аввалроқ Михаил Мудрикни ўз жамоасида кўриш истагини билдирган эди. Украина терма жамоаси аъзоси допинг иши билан боғлиқ узоқ давометган дисквалификациядан сўнг Хаби Алонсо ихтиёрига қайтган эди. Футболчи мелдониум сабабли 2024-йилнинг ноябридан буён четлатилган бўлиб, у бир йилу саккиз ойлик жазо муддатини ўтаб бўлди.
Лемпарднингтрансфер режалариМихаил Мудрик Франциядаги Страсбур клубига ўтгандан кўра, Англия Премер-лигасида қолишни афзал кўрмоқда. Ковентри бош мураббийи украиналик қанот ҳужумчисининг тезлиги ва ўйин услуби жамоанинг юқори дивизионда жон сақлаб қолишида муҳим омил бўлишига ишонмоқда.
Лемпарднинг трансфер нишонлари фақат Мудрик билан чекланиб қолмайди. ТалкСПОРТ мухбири Алекс Крук маълумотига кўра, тажрибали мураббий Челси академияси тарбияланувчиси Джош Ачампонгни ҳам ўз жамоасига жалб этишга ҳаракат қилмоқда.
Таркибдаги ўзгаришлар ва истиқболларЙигирма ёшли ҳимоячи 2024-йилдаги дебютидан буён асосий жамоа сафида 44 та учрашувда майдонга тушган. Лондонликлар дастлаб ёш иқтидор эгасини сотилмайдиган футболчилар сирасига киритган эди, бироқ трансфер ойнасининг сўнгги кунларида бу қарор ўзгариши мумкинлиги айтилмоқда.
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо жамоа таркибини янгилаш ишларини давом эттирмоқда. Кристал Пеласдан Максенс Лакруанинг 52 миллион фунт стерлинг эвазига сотиб олиниши ва Тревоҳ Чалобанинг Комо клубига йўл олгани Ачампонгнинг майдонга тушиш имкониятларини сезиларли даражада чеклаб қўйиши кутилмоқда.
Шу боисдан Лондон клуби раҳбарияти ёш футболчининг Лемпард қўл остида тажриба орттириши учун уни ижарага бериш ёки трансфер қилиш вариантига ижобий ёндашиши мумкин. Ковентри эса ўзининг Премер-лигадаги дастлабки синовларига жиддий тайёргарлик кўрмоқда.
…