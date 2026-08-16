Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!
Туркиянинг Трабзон шаҳрида тиббиётда жуда кам учрайдиган ҳолатлардан бири қайд этилди. Икки бачадонга эга аёл бир вақтнинг ўзида ҳар иккала бачадонидан ҳам ҳомиладор бўлиб, икки фарзандни дунёга келтирди.
Ҳомиладорлик сунъий уруғлантириш орқали юзага келган
Маълумотларга кўра, ҳомиладорлик сунъий уруғлантириш орқали юзага келган. Мутахассислар мазкур ҳолатни дунёда ушбу усул ёрдамида қайд этилган учинчи ҳолат сифатида баҳолаган.
Энг ҳайратланарлиси — ҳомиладорлик бир вақтнинг ўзида иккала бачадонда кечган.
Икки бачадонлилик нима?
Икки бачадонлилик — аёл туғма равишда иккита алоҳида бачадонга эга бўладиган жуда кам учрайдиган анатомик ҳолат.
Одатда бундай ҳолатнинг ўзи ҳам ноодатий ҳисобланади. Ҳар икки бачадонда бир вақтнинг ўзида ҳомиладорлик юз бериши эса ниҳоятда кам учрайди.
Трабзондаги ушбу воқеа шу сабабли тиббиёт оламида алоҳида эътибор қозонди.
…