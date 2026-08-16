Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!

·0·Маданият
Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!
Қисқача

Рани Мукержи Австралиянинг Ла Тробе Университй университети томонидан кино санъатидаги 30 йиллик фаолияти ҳамда аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қўшган ҳиссаси учун фахрий докторлик даражаси билан тақдирланди. У бу даражага сазовор бўлган иккинчи ҳиндистонлик киноижодкор бўлиб, 2019 йилда ундан аввал Шоҳруҳ Хон тақдирланган эди.

Ҳинд кино санъатининг машҳур вакилларидан бири Рани Мукержи Австралиянинг La Trobe University университети томонидан фахрий докторлик даражаси билан тақдирланди.

30 йиллик фаолияти эътироф этилди

Актрисага мазкур юксак даража кино санъатидаги 30 йиллик меҳнати, шунингдек, аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қўшган ҳиссаси учун берилган.

Рани Мукержи ушбу даражага сазовор бўлган иккинчи ҳиндистонлик киноижодкор бўлди.

Шоҳруҳ Хондан кейинги иккинчи ҳинд юлдузи

Ундан аввал, 2019 йилда машҳур ҳинд актёри Шоҳруҳ Хон мазкур фахрий докторлик даражасига муносиб кўрилган биринчи ҳинд киноижодкори бўлган.

Тақдирлаш маросимида кўз ёшлари

Рани Мукержи фахрий докторлик дипломини қабул қилиб олаётганида ҳаяжондан кўз ёшларини тия олмаган.

Актриса ўзининг 30 йиллик ижодий йўлини эътироф этганлар ва маросим иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди.

Рани Мукержининг бу ютуғи Болливуд учун ҳам катта эътироф сифатида баҳоланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Хамдам Собировнинг «Пешта» клипи рекорд суръатда томоша қилинмоқда (видео)Бугун, 00:51Kanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаKanye West концерти бошланишига саноқли соатлар қолганида Олмаотада электр ўчди: минглаб мухлислар хавотирдаКеча, 18:01Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Битта соат учун $40 миллион? Машҳур инсонларга тегишли энг қиммат соатлар!Кеча, 11:06Селена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилдиСелена Гомес фирибгарлик даъвоси билан судга берилди14.08, 15:38Зебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатдиЗебо Рахимова “Студент”нинг 2-фасли учун ноодатий таклифномалар тарқатди13.08, 19:30Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”Аҳад Қаюм: “Мен шу қизларнинг мухлисиман”13.08, 15:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Дурдона Қурбонова янги клипда мол соғмоқчи эди, аммо ҳаммаси режадагидек кетмади!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)