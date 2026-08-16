Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!
Рани Мукержи Австралиянинг Ла Тробе Университй университети томонидан кино санъатидаги 30 йиллик фаолияти ҳамда аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қўшган ҳиссаси учун фахрий докторлик даражаси билан тақдирланди. У бу даражага сазовор бўлган иккинчи ҳиндистонлик киноижодкор бўлиб, 2019 йилда ундан аввал Шоҳруҳ Хон тақдирланган эди.
Ҳинд кино санъатининг машҳур вакилларидан бири Рани Мукержи Австралиянинг La Trobe University университети томонидан фахрий докторлик даражаси билан тақдирланди.
30 йиллик фаолияти эътироф этилди
Актрисага мазкур юксак даража кино санъатидаги 30 йиллик меҳнати, шунингдек, аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишга қўшган ҳиссаси учун берилган.
Рани Мукержи ушбу даражага сазовор бўлган иккинчи ҳиндистонлик киноижодкор бўлди.
Шоҳруҳ Хондан кейинги иккинчи ҳинд юлдузи
Ундан аввал, 2019 йилда машҳур ҳинд актёри Шоҳруҳ Хон мазкур фахрий докторлик даражасига муносиб кўрилган биринчи ҳинд киноижодкори бўлган.
Тақдирлаш маросимида кўз ёшлари
Рани Мукержи фахрий докторлик дипломини қабул қилиб олаётганида ҳаяжондан кўз ёшларини тия олмаган.
Актриса ўзининг 30 йиллик ижодий йўлини эътироф этганлар ва маросим иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди.
Рани Мукержининг бу ютуғи Болливуд учун ҳам катта эътироф сифатида баҳоланмоқда.
…