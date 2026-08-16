Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкин
Бавария спорт директори Макс Эберл Жоау Палинянинг ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ижара асосида кетишига қарши эмаслигини билдирди. 31 ёшли португалиялик яримҳимоячига Англия Премер-лигаси клублари қизиқиш билдирмоқда, Мюнхен клуби эса аввалги тўғридан-тўғри сотиш режасидан ташқари бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга тайёр.
Мюнхеннинг Бавария клуби спорт директори Макс Эберл яримҳимоячи Жоау Палиня ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин икарага кетишига қарши эмаслигини билдирди. Германия гранди сафида келажаги мавҳум бўлиб турган 31 ёшли португалиялик футболчига Англия Премер-лигаси клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Goal.com хабар беришича, Мюнхен раҳбарияти дастлаб футболчини фақат тўғридан-тўғри сотишни режалаштирган бўлса-да, ҳозирда бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Макс Эберлнинг сўзларига кўра, клуб ҳеч қандай келишув турини рад этмайди ва молиявий шартлар барча томонларга мақбул келса, музокаралар муваффақиятли якунланиши мумкин. "Ҳозирги кунда турли имкониятлар мавжуд. Кимдир юқори ижара ҳақини тўлашга тайёр эканини айтса, биз буни қабул қилишимиз керак бўлади", дея таъкидлади Бавария спорт директори.
Астон Вилла билан музокаралар тўхтаб қолдиТрансфер пойгасининг бошида Астон Вилла клуби асосий даъвогар сифатида майдонга тушиб, Бундеслига чемпионлари билан расмий музокаралар ўтказган эди. Бироқ томонлар ўртасидаги келишув маълум бир муаммоларга дуч келиб, ҳозирча тўхтаб қолди. Макс Эберл жума куни Астон Вилла вакиллари футболчи юзасидан боғлангани, бироқ якуний келишувга эришилмаганини тасдиқлади.
Унаи Эмери жамоасининг музокаралардаги муваффақиятсизлиги Англия чемпионатининг бошқа клубларига имконият яратди. Хусусан, Нюасл Юнайтед жамоаси тажрибали яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун фаолликни оширган. Янги бош мураббий Матиас Яйсле қўл остида таркибни кучайтиришни мақсад қилган Нюкасл марказий чизиқдаги йўқотишларни тўлдиришга интилмоқда.
Нюкасл Юнайтед ва трансфер истиқболлариТайсайдликлар футболчининг тажрибасидан фойдаланиш учун унга уч йиллик шартнома таклиф қилишга тайёрланаётгани айтилмоқда. Астон Вилла асосан ижара шартларига эътибор қаратган бўлса, Нюкасл Бавария талабларини қондира оладиган янада жозибали таклиф устида ишламоқда. Жамоанинг молиявий имкониятлари ва қатъияти бу борада уларга устунлик бериши мумкин.
Трансфер ойнасининг якуни яқинлашгани сари барча томонлар учун қабул қилинадиган қарорга келиш босими ортиб бормоқда. Мюнхен клуби юқори трансфер суммаси ва футболчининг жамоадаги ҳозирги мақоми ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Жоау Палиня ўзи учун асосий фигура бўла оладиган янги манзилни топиш истагида.
…