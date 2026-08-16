Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкин

·4·Спорт
Бавария Жоау Палиня трансфери борасида икарага рози бўлиши мумкин
Қисқача

Бавария спорт директори Макс Эберл Жоау Палинянинг ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин ижара асосида кетишига қарши эмаслигини билдирди. 31 ёшли португалиялик яримҳимоячига Англия Премер-лигаси клублари қизиқиш билдирмоқда, Мюнхен клуби эса аввалги тўғридан-тўғри сотиш режасидан ташқари бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга тайёр.

Мюнхеннинг Бавария клуби спорт директори Макс Эберл яримҳимоячи Жоау Палиня ёзги трансфер ойнаси ёпилишидан олдин икарага кетишига қарши эмаслигини билдирди. Германия гранди сафида келажаги мавҳум бўлиб турган 31 ёшли португалиялик футболчига Англия Премер-лигаси клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда. Goal.com хабар беришича, Мюнхен раҳбарияти дастлаб футболчини фақат тўғридан-тўғри сотишни режалаштирган бўлса-да, ҳозирда бошқа вариантларни ҳам кўриб чиқишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Макс Эберлнинг сўзларига кўра, клуб ҳеч қандай келишув турини рад этмайди ва молиявий шартлар барча томонларга мақбул келса, музокаралар муваффақиятли якунланиши мумкин. "Ҳозирги кунда турли имкониятлар мавжуд. Кимдир юқори ижара ҳақини тўлашга тайёр эканини айтса, биз буни қабул қилишимиз керак бўлади", дея таъкидлади Бавария спорт директори.

Астон Вилла билан музокаралар тўхтаб қолди

Трансфер пойгасининг бошида Астон Вилла клуби асосий даъвогар сифатида майдонга тушиб, Бундеслига чемпионлари билан расмий музокаралар ўтказган эди. Бироқ томонлар ўртасидаги келишув маълум бир муаммоларга дуч келиб, ҳозирча тўхтаб қолди. Макс Эберл жума куни Астон Вилла вакиллари футболчи юзасидан боғлангани, бироқ якуний келишувга эришилмаганини тасдиқлади.

Унаи Эмери жамоасининг музокаралардаги муваффақиятсизлиги Англия чемпионатининг бошқа клубларига имконият яратди. Хусусан, Нюасл Юнайтед жамоаси тажрибали яримҳимоячини ўз сафига қўшиб олиш учун фаолликни оширган. Янги бош мураббий Матиас Яйсле қўл остида таркибни кучайтиришни мақсад қилган Нюкасл марказий чизиқдаги йўқотишларни тўлдиришга интилмоқда.

Нюкасл Юнайтед ва трансфер истиқболлари

Тайсайдликлар футболчининг тажрибасидан фойдаланиш учун унга уч йиллик шартнома таклиф қилишга тайёрланаётгани айтилмоқда. Астон Вилла асосан ижара шартларига эътибор қаратган бўлса, Нюкасл Бавария талабларини қондира оладиган янада жозибали таклиф устида ишламоқда. Жамоанинг молиявий имкониятлари ва қатъияти бу борада уларга устунлик бериши мумкин.

Трансфер ойнасининг якуни яқинлашгани сари барча томонлар учун қабул қилинадиган қарорга келиш босими ортиб бормоқда. Мюнхен клуби юқори трансфер суммаси ва футболчининг жамоадаги ҳозирги мақоми ўртасидаги мувозанатни сақлашга ҳаракат қилмоқда. Жоау Палиня ўзи учун асосий фигура бўла оладиган янги манзилни топиш истагида.

Жоау ПалиняБаварияНюкасл ЮнайтедТрансферларБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Франк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиФранк Лемпард Челсидан икки нафар футболчини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 15:51Гери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиГери Невилл Манчестер Юнайтеднинг ўртоқлик ўйинидаги мағлубиятини танқид қилдиБугун, 15:50Ювентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 15:35Жон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиЖон Стоунз Интер сафидаги дебютидаёқ гол урди ва Чемпионлар лигасини нишонга олдиБугун, 15:11Манчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиМанчестер Юнайтед Бавария ҳимоячиси Ким Мин-жаени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 14:36Интер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиИнтер Маями йирик ҳисобда мағлуб бўлди, Лионель Месси пеналтини голга айлантира олмадиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача