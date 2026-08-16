Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси
Британиялик Жейн Хардман кам учрайдиган аутоиммун касаллик туфайли 2017 йилда бурнидан айрилган. Бугун унинг турли вазиятларга мос келадиган 10 дан ортиқ бурун протези бор бўлиб, уларни ташқи кўриниш, қулайлик ва муайян ҳолатга қараб танлайди. Жейн ўз тажрибасини ижтимоий тармоқларда очиқ баҳам кўриб, кам учрайдиган касалликлар ҳамда юз аъзоларидан айрилган инсонлар дуч келадиган муаммолар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини оширишга ҳаракат қилмоқда.
Британиялик Жейн Хардман кам учрайдиган аутоиммун касаллик туфайли 2017 йилда бурнидан айрилган. Бугун эса унинг 10 дан ортиқ турли бурун протези бор.
Нега унга шунча протез керак?
Жейн турли вазиятлар учун мос келадиган протезлардан фойдаланади. Уларнинг ҳар бири ташқи кўриниш, қулайлик ва муайян ҳолатга қараб танланади.
Жейн ўз тажрибасини яширмайди, аксинча, ижтимоий тармоқларда очиқ баҳам кўради.
Мақсади — одамларни хабардор қилиш
У ўзининг ҳаёт йўли ҳақида мунтазам равишда постлар тарқатиб, кам учрайдиган касалликлар ва юз аъзоларидан айрилган инсонлар дуч келадиган муаммолар ҳақида жамоатчилик хабардорлигини оширишга ҳаракат қилмоқда.
Жейннинг ҳикояси ташқи кўринишдаги ўзгаришлар инсоннинг ҳаёти, ўзига бўлган муносабати ва жамиятдаги ўрнига таъсир қилса-да, бу инсоннинг тўлақонли ҳаёт кечиришига тўсқинлик қилмаслигини кўрсатади.
…