Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!

·10·Дунё
Чиқиндидан чиққан нарсаларни сотиб ойига 3000 минг доллар топаётган аёл эътибор марказида!
Қисқача

АҚШнинг Техас штатида яшовчи 32 ёшли Тиффани Шерри дўконлар ва турли бизнеслар ташлаб кетган, аммо фойдаланишга яроқли буюмларни қайта сотиб, ойига минглаб доллар даромад олади. У 2017 йилда бу фаолиятни бошлаган ва косметика, электроника, маиший буюмлар ҳамда кундалик маҳсулотларни чиқиндилар орасидан саралаб олади. Даромади мунтазам тус олгач, асосий ишидан бўшаган Шерри топилмаларини ҳовли савдолари ва иккинчи қўл савдо платформаларида сотади.

АҚШнинг Техас штатида яшовчи 32 ёшли Тиффани Шерри бошқалар ташлаб юборган буюмларни йиғиб, қайта сотиш орқали тирикчилик қилади. Унинг бу ноодатий иши эса ойига минглаб доллар даромад келтирмоқда.

Шерри 2017 йилда интернетда кўрган видеосидан илҳомланиб, дўконлар ва турли бизнеслар ташлаб кетган, аммо ҳали фойдаланишга яроқли буюмларни йиғишни бошлаган.

У чиқиндилар орасидан:

косметика;

электроника;

маиший буюмлар;

турли кундалик маҳсулотларни

саралаб олади ва қайта сотади.

Унга кўра, ташлаб юборилган кўплаб буюмлар аслида ҳали фойдаланишга яроқли бўлади.

Даромади мунтазам тус олгач, Шерри асосий ишидан бўшаб, бу фаолият билан тўлиқ шуғуллана бошлаган. У топган буюмларини ҳовли савдолари ва иккинчи қўл савдо платформаларида сотади.

“Dumpster Diving Mama” номи билан контент яратувчи Шеррининг TikTok’да қарийб 2 миллион, Инстаграм’да эса 400 мингдан ортиқ кузатувчиси бор.

Унинг айтишича, ташлаб юборилаётган кўплаб буюмларга янги ҳаёт бериш мумкин. Шу тариқа у чиқиндини камайтириш билан бирга, ўзига даромад манбаи ҳам яратган.

Тиффани ШерриАҚШТехасTikTokInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бугун, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бугун, 17:48 Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикояси Ҳар бир вазият учун алоҳида бурун: британ аёлининг ғайриоддий ҳикоясиБугун, 17:22Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Туркияда ниҳоятда ноёб ҳолат: икки бачадонли аёл бир вақтнинг ўзида икки фарзандини дунёга келтирди!Бугун, 17:1213 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топди13 ёшли бола тасодифан фанга номаълум жонзотни топдиБугун, 14:19Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Индонезияда 7,7 магнитудали зилзила: Ўнлаб одамлар ҳалок бўлди (видео)Бугун, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди