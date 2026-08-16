Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлди

·2·Техно
Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлди
Қисқача

2011-йил 16-август куни Пекин шаҳрида тақдим этилган Xiaomi компаниясининг илк смартфонига 15 йил тўлди. Xiaomi Гроуп бош вице-президенти ва компаниянинг Хитойдаги бўлинмаси раҳбари Ван Сяоян мухлисларни юбилей билан табриклади. 1999 юан нархда сотилган қурилма 4 дюймли экран, 1,5 ГГс частотали икки ядроли Qualcomm Snapdragon MSM8260 процессори, 1 GB тезкор ва 4 GB доимий хотира ҳамда 1930 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлган. Android 2.

Бугун, 16-август куни Xiaomi компаниясининг мобилсозлик тарихидаги энг муҳим саналардан бири нишонланмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, илк бор 2011-йилнинг шу куни Пекин шаҳрида тақдим этилган Xiaomi смартфонига нақ 15 йил тўлди. Мазкур қутлуғ сана муносабати билан Xiaomi Груп бош вице-президенти ва компаниянинг Хитойдаги бўлинмаси раҳбари Ван Сяоян барча содиқ мухлисларни мазкур юбилей билан табриклади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аслида Xiaomi корхонаси 2010-йилнинг 6-апрелида ташкил этилган бўлиб, мутахассислар ўша йилнинг августиёқ ўзларининг машҳур MIUI қобиғини синовдан ўтказишни бошлашган эди. Oraдан бир йил ўтиб тақдим этилган илк қурилма компаниянинг мобил йўналишидаги илк қадами ва келажакдаги улкан муваффақиятларининг пойдеворига айланди.

Тарихий қурилманинг техник имкониятлари

Ўша давр учун илғор ҳисобланган илк Xiaomi смартфони харидорларга 1999 юан нархда таклиф этилган эди. Ҳозирги замонавий флагманлар билан солиштирганда содда кўринган бу аппарат ўз вақтида кучли хусусиятларга эга бўлган:

  • 4 дюймли экран (854 × 480 пикселлар сиғими);
  • такт частотаси 1,5 ГГс бўлган икки ядроли Qualcomm Snapdragon MSM8260 процессори;
  • 1 GB тезкор ва 4 GB доимий хотира;
  • 1930 мА·соат сиғимли аккумулятор.
Мазкур қурилма Android 2.3 операцион тизимига асосланган MIUI дастурий таъминотида ишлаган.

Глобал бозор етакчисига айланиш йўли

Ўтган 15 йил мобайнида Xiaomi кичик стартапдан жаҳон миқёсидаги технология гигантига айланди. Биргина ҳамёнбоп смартфон ишлаб чиқаришдан бошланган йўл бугунга келиб дунё мобил бозоридаги энг йирик ўйинчилардан бирига айланиш имконини берди. Компания нафақат смартфонлар, балки турли ақлли экотизим қурилмалари билан ҳам миллионлаб фойдаланувчилар ишончини қозониб келмоқда.

XiaomiСмартфонТехнологияAndroidMIUI
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиXiaomi Ми 6 смартфони учун Android 17 базасидаги HyperOS 4 чиқдиБугун, 13:29Samsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинSamsung Galaxy S27 флагмани ўзгача дизайнга эга бўлиши мумкинБугун, 12:53SpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиSpaceX иккита Falcon 9 ракетасини рекорд муддатда фазога учирдиБугун, 12:29Honor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаHonor 2027 йилда янги сирли қурилмани тақдим этиши кутилмоқдаБугун, 11:59Samsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаSamsung яримўтказгичлар ишлаб чиқаришга сунъий интеллектни жорий этмоқдаБугун, 09:51Болгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБолгарияда йирик космик ва мудофаа инновация маркази қуриладиБугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари