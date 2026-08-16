Xiaomi брендининг илк смартфонига 15 йил тўлди
2011-йил 16-август куни Пекин шаҳрида тақдим этилган Xiaomi компаниясининг илк смартфонига 15 йил тўлди. Xiaomi Гроуп бош вице-президенти ва компаниянинг Хитойдаги бўлинмаси раҳбари Ван Сяоян мухлисларни юбилей билан табриклади. 1999 юан нархда сотилган қурилма 4 дюймли экран, 1,5 ГГс частотали икки ядроли Qualcomm Snapdragon MSM8260 процессори, 1 GB тезкор ва 4 GB доимий хотира ҳамда 1930 мА·соат сиғимли аккумуляторга эга бўлган. Android 2.
Бугун, 16-август куни Xiaomi компаниясининг мобилсозлик тарихидаги энг муҳим саналардан бири нишонланмоқда. ixbt.com нашрининг хабар беришича, илк бор 2011-йилнинг шу куни Пекин шаҳрида тақдим этилган Xiaomi смартфонига нақ 15 йил тўлди. Мазкур қутлуғ сана муносабати билан Xiaomi Груп бош вице-президенти ва компаниянинг Хитойдаги бўлинмаси раҳбари Ван Сяоян барча содиқ мухлисларни мазкур юбилей билан табриклади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аслида Xiaomi корхонаси 2010-йилнинг 6-апрелида ташкил этилган бўлиб, мутахассислар ўша йилнинг августиёқ ўзларининг машҳур MIUI қобиғини синовдан ўтказишни бошлашган эди. Oraдан бир йил ўтиб тақдим этилган илк қурилма компаниянинг мобил йўналишидаги илк қадами ва келажакдаги улкан муваффақиятларининг пойдеворига айланди.
Тарихий қурилманинг техник имкониятлариЎша давр учун илғор ҳисобланган илк Xiaomi смартфони харидорларга 1999 юан нархда таклиф этилган эди. Ҳозирги замонавий флагманлар билан солиштирганда содда кўринган бу аппарат ўз вақтида кучли хусусиятларга эга бўлган:
- 4 дюймли экран (854 × 480 пикселлар сиғими);
- такт частотаси 1,5 ГГс бўлган икки ядроли Qualcomm Snapdragon MSM8260 процессори;
- 1 GB тезкор ва 4 GB доимий хотира;
- 1930 мА·соат сиғимли аккумулятор.
…