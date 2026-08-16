Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!
АҚШлик тадбиркор Брент Андервуд 2018 йилда Калифорниядаги ташландиқ Серро Гордо шаҳарчасини 1,4 миллион долларга сотиб олган. У 2020 йилдан бери 22 та бино, эски кумуш конлари ва тарихий иншоотлар жойлашган ҳудудда деярли ёлғиз яшаб келмоқда. Андервудга 7 та мушук ва бир нечта эчки ҳамроҳ бўлиб, у шаҳарчани қайта тиклаш ва тарихий қиёфасини асраш билан шуғулланади.
АҚШлик тадбиркор Брент Андервуднинг ҳаёти оддий шаҳарликлардан кескин фарқ қилади. У бутун бошли ташландиқ шаҳарни сотиб олиб, йиллар давомида у ерда ёлғиз ҳаёт кечирмоқда.
“Арвоҳ шаҳар” энди унинг мулки. Андервуд 2018 йилда Калифорниядаги ташландиқ Cerro Gordo шаҳарчасини 1,4 миллион долларга сотиб олган. 2020 йилдан бери эса у шу ҳудудда деярли ёлғиз яшаб келмоқда.
Шаҳарчада:
22 та бино;
эски кумуш конлари;
тарихий иншоотлар;
ташландиқ кўчалар мавжуд.
Бир пайтлар одамлар гавжум бўлган шаҳарча бугун деярли фақат унинг учун “уй”га айланган.
Ёлғиз эмас: мушук ва эчкилари бор
Андервуднинг доимий ҳамроҳлари эса 7 та мушук ва бир нечта эчки. У бутун шаҳарни ўз ихтиёрида сақлаб, уни қайта тиклаш ва тарихий қиёфасини асраш билан шуғулланади.
Тасаввур қилинг: бутун бир шаҳар сизники, аммо атрофингизда одам йўқ. Сиз бундай жойда ёлғиз яшай олармидингиз?
…