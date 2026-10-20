Олимлар инсон қачон энг кўп тушкунликка тушиши ва бахт қачон қайтишини исботлади

·7·Фойдали
Олимлар инсон қачон энг кўп тушкунликка тушиши ва бахт қачон қайтишини исботлади

Кўпчилик ёшликни энг беғубор давр, қариликни эса хавотир ва қийинчиликлар палласи деб ҳисоблайди. Аммо йирик социологик ва психологик тадқиқотлар бунинг мутлақо аксини кўрсатмоқда. Олимлар инсоннинг ёши улғайган сари ҳаётдан қониқиш даражаси қандай ўзгариб боришини акс эттирувчи машҳур «U-симон бахт графиги»ни эълон қилди.

Унга кўра, инсон умри давомида ўзини энг бахтсиз ва руҳан эзилган ҳис қиладиган муҳим психологик чегара мавжуд бўлиб, бу — 47 ёш ҳисобланади. Айнан шу даврда ҳаётдан қониқиш ҳисси энг қуйи чўққига тушиб кетади.

«Ҳаммаси бир вақтда ёпирилади»: Нега айнан 47 ёш энг оғир палла?

Тадқиқотчиларнинг тушунтиришича, 16 ёшдан бошланган ҳаётий куч ва иштиёқ йиллар ўтиши билан пасайиб боради ва 47 ёшга етганда бир вақтнинг ўзида бешта улкан ҳаётий масъулият юки инсон зиммасига тушади:

  • Иш ва карьера: Касбий босим, келажакка бўлган хавотир ва профессионал чарчоқ;

  • Фарзандлар таъминоти: Ўсиб келаётган фарзандларни оёққа қўйиш, уларнинг таълими ва келажаги учун масъулият;

  • Уй-рўзғор ва моддий муаммолар: Молиявий мажбуриятлар ва рўзғор ташвишлари;

  • Ота-она парвариши: Қариб бораётган кекса ота-онага қараш ва уларнинг саломатлиги ҳақида қайғуриш;

  • Шахсий саломатликдаги илк ўзгаришлар: Сурункали чарчоқ, аввалги куч-қувватнинг камайиши ва организмидаги биологик ўзгаришлар.

Айнан шу барча мажбуриятлар бир вақтга тўғри келгани сабабли кўпчилик бу даврни чуқур «ўрта ёш инқирози» сифатида бошдан кечиради.

Хавотирга ўрин йўқ: 50 ёшдан кейин бахт қайтади

Бироқ психологлар шошилинч хулоса чиқармасликни тавсия қилади: эгри чизиқ 47 ёшдан кейин яна тезлик билан юқорига кўтарила бошлайди.

  • 50 ёшдан кейинги тикланиш: Мажбуриятлар енгиллашиб, инсон ўзлигини англаб етиши билан ички хотиржамлик яна орта бошлайди;

  • 60–70 ёшдагилар сиздан бахтлироқ: Рақамлар ва таҳлиллар шуни кўрсатадики, 60–70, ҳатто 75 ёшга кирган инсонлар турли жисмоний қийинчиликларга қарамай, ўзларини 30–40 ёшли инсонларга нисбатан анча бахтиёр ҳис этишади.

Улғайган сайин бахтни нималар белгилайди?

75 ёшга яқинлашган сайин инсон ҳаётига моддий муаммолар эмас, балки руҳий қониқиш олиб келувчи мутлақо бошқа қадриятлар кириб келади:

  • Дўстлар ва яқинлар: Самимий ва вақт синовидан ўтган мустаҳкам дўстона давралар;

  • Ички хотиржамлик ва куч: Ҳаётга енгил ва донолик билан қараш кўникмаси;

  • Севимли машғулотлар (хобби): Ўзи учун вақт ажратиш, қизиқишлари билан бемалол шуғулланиш эркинлиги;

  • Мазмунли суҳбатлар: Оила, набиралар ва қадрдонлар билан қурилган дилдан мулоқот.

Шундай қилиб, 40–50 ёш оралиғидаги қийинчиликлар ҳаётнинг тугаши эмас, балки инсонни ҳақиқий хотиржам, мазмунли ва доно бахтли даврга олиб ўтувчи сўнгги муҳим синов довони ҳисобланади.

U-симон бахт графиги47 ёшўрта ёш инқирози
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб берадиСизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради31 июл 12:09Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарур4 сентябр 11:36"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!28 август 12:34Олимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқладиОлимлар итлар инсон ҳиссиётларини қандай англашини аниқлади14 август 13:38Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...Бахтли оила учун нечта фарзанд керак? Жавоб рақамда эмас...26 июл 07:55Ҳақиқий бахт ва эркинлик инсоннинг ички дунёсида яшайдиҲақиқий бахт ва эркинлик инсоннинг ички дунёсида яшайди7 май 11:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Колбаса ва творогнинг сифатини уйда аниқлаш: Сохта маҳсулотларни фош қилиш усули
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Тухумнинг мазаси нимага боғлиқ?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Ҳисобимизда қанча вақт қолган, биласизми? Яқинларимизни нега бугун қадрлашимиз керак?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!
Кийимдаги доғларни қандай кетказиш мумкин? Уйдаги оддий ва синалган усуллар!