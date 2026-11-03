Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?

·58·Фойдали
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Селфиларда кенг қўлланадиган «В» ишораси юқори аниқликдаги камералар ва сунъий интеллект ёрдамида шахснинг бармоқ изларини ўғирлаш хавфини туғдирмоқда.
  • Хитойлик мутахассис Ли Чангнинг таъкидлашича, 1,5 метрдан кам масофада олинган суратларда бармоқ изларини тўлиқ тиклаш эҳтимоли юқори, уч метргача бўлган масофада эса уларнинг ярмини аниқлаш мумкин.

Биометрик маълумотлардан хавфсизлик мақсадида фойдаланиш тобора оммалашаётган бир пайтда мутахассислар селфида кенг қўлланиладиган «V» ишораси билан боғлиқ янги хавф ҳақида огоҳлантирмоқда. Уларнинг таъкидлашича, юқори сифатли камерада олинган суратларда бармоқ излари аниқ кўриниб қолиши ва улардан шахсий биометрик маълумотларни қўлга киритишда фойдаланиш мумкин.

Ғалаба ёки тинчлик рамзи сифатида ишлатиладиган, кўрсаткич ва ўрта бармоқни очиб кўрсатиш орқали ҳосил қилинадиган «V» ишораси халқаро оммавий маданиятнинг ажралмас қисмига айланган. Бироқ юқори аниқликда суратга олувчи камералар ва сунъий интеллект асосида ишлайдиган дастурлар ривожланиши билан бу оддий ишора ҳам хавфсизлик нуқтаи назаридан муаммо туғдириши мумкин.

Хитойлик хавфсизлик мутахассиси Ли Чанг ўтган ойда реалити-шоуда иштирок этиб, машҳур шахслардан бирининг селфиси мисолида бу хавфни кўрсатиб берди. У суратда «V» ишораси билан кўтарилган бармоқлар қанчалик аниқ акс этишини ва бундай тасвирлар шахсий биометрик маълумотларни ошкор қилиши мумкинлигини тушунтирди.

Чангнинг таҳлилига кўра, агар сурат 1,5 метрдан кам масофада олинган бўлса ва бармоқ камерага тўғридан-тўғри қаратилса, шахснинг бармоқ излари ҳақидаги маълумотларни тўлиқ тиклаш эҳтимоли жуда юқори бўлади. Шу сабабли селфилар алоҳида хавф туғдириши мумкин. Бироқ мутахассиснинг кўрсатишича, ҳатто уч метргача бўлган масофадан ҳам бармоқ изларининг тахминан ярмини аниқлаш имкони мавжуд. Бундай вазиятда эса сунъий интеллект технологиялари муҳим роль ўйнайди.

Теледастур давомида Чанг фото таҳрирлаш дастурлари ва сунъий интеллект ёрдамида паст сифатли тасвирларни яхшилаш мумкинлигини намойиш этди. Оддий кўз билан қараганда хира ва ноаниқ кўринадиган бармоқ излари махсус технологиялар орқали қайта ишлангач, анча батафсил ва равшан ҳолатга келтирилган.

Ayol kishi "V" belgisini ko'rsatmoqda va uning barmoq izi kattalashtirilgan.

Хитой Фанлар академияси криптография профессори Цзин Цзю ҳам бу хавфни тасдиқлади. Унинг таъкидлашича, юқори аниқликдаги камералар кенг тарқалиши натижасида фақат «V» ишораси туширилган сурат орқали ҳам қўлнинг бармоқ излари каби батафсил маълумотларини қайта тиклаш техник жиҳатдан мумкин бўлиб қолган.

Ли Чангнинг тажрибаси ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида шахсий маълумотлар оммавий равишда ўғирланиши мумкинлиги ҳақида хавотир уйғотди. Бироқ айрим мутахассислар бошқа бировнинг бармоқ изларини ўғирлаш ва улардан биометрик ҳимоя тизимларини бузишда фойдаланиш унчалик осон эмаслигини таъкидламоқда.

Чунки бармоқ изларини суратдан аниқлаш жараёнида ёруғлик шароити, камеранинг фокус масофаси ва тасвир сифати каби омиллар муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, шахснинг бармоқ изларини ишончли таққослаш учун бир нечта суратга эга бўлиш ҳам мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Шунга қарамай, биометрик маълумотлар хавфсизлигига эътибор қаратиш муҳим. Агар селфида «V» ишорасини кўрсатиш одатидан воз кечиш қийин бўлса, Ли Чанг ижтимоий тармоқларга жойлаштиришдан олдин бармоқ учларини хиралаштириш ёки рақамли таҳрирлаш воситалари ёрдамида бармоқ изларини ноаниқ ҳолатга келтиришни тавсия қилмоқда.

биометрик хавфсизликбармоқ изларисунъий интеллекткиберхавфсизлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлдиХавфли янги таҳдид: Кибержиноятчиларнинг янги ва айёр схемаси фош бўлди31 октябр 13:41Тадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқдаТадқиқотчилар Хитойнинг янги сунъий интеллект агентлари паркини кузатмоқда5 октябр 19:54Сунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилдиСунъий интеллект товушларини аниқловчи ДетектифАИ стартапи ишга туширилди28 сентябр 20:20Билл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкинБилл Гейтсдан жиддий огоҳлантириш: АИ миллиардлаб инсонларга хавф туғдириши мумкин26 сентябр 14:57Хитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилдиХитойнинг LLM-роутеридан 6 TB маълумот сизиб чиқди ва махфий калитлар топилди12 сентябр 00:21Сунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилиндиСунъий интеллект хавфсизлиги: Claude биологик тадқиқотларда суиистеъмол қилинди11 сентябр 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?