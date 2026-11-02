“Бой ота”нинг миллионлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирган 6 та муҳим сабоғи

·0·Фойдали
“Бой ота”нинг миллионлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирган 6 та муҳим сабоғи

Молиявий мустақиллик ва бойлик тасодифан ёки омад туфайли пайдо бўлмайди — у аниқ одатлар, фикрлаш тарзи ва пулга бўлган тўғри муносабат натижасидир. Жаҳон молия адабиёти ва амалиётида чуқур из қолдирган, миллионлаб инсонларни қашшоқликдан молиявий эркинлик сари етаклаган «Бой ота» фалсафаси оддий, аммо ҳаётий ҳақиқатларга таянади.

Агар инсон ўз ҳаёти ва молиявий ҳолатини тубдан яхшилашни истаса, энг аввало ушбу 6 та фундаментал қоидани кундалик одатга айлантириши зарур.

Ақл ва ҳиссиётлар уйғунлиги: Муваффақиятнинг психологик пойдевори

Кўпчилик одамлар молиявий муаммолар кам даромаддан бошланади деб ўйлайди, бироқ асл сабаб инсоннинг ички дунёси ва фикрлашида ётади:

  • 1. Тинглашни ўрганинг: Кўп гапириш эмас, балки атрофдагиларни, бозорни ва тажрибали мутахассисларни диққат билан эшитиш қобилияти янги имкониятлар эшигини очади. Ким эшитишни билса, у ҳамиша керакли маълумот ва билимга биринчи бўлиб эга бўлади;

  • 2. Туйғуларни бошқаринг: Пул масаласида қўрқув ва очкўзлик инсоннинг энг хавфли душманидир. Ҳиссиётларга берилиб қабул қилинган шошма-шошар қарорлар кўпинча молиявий ҳалокатга етаклайди. Ақл билан фикрлаш ва совуққонлик билан қадам ташлаш барқарорлик калити ҳисобланади.

Пулни бошқариш санъати: Чўнтакни бойитувчи амалий қоидалар

Пул топиш қанчалик муҳим бўлса, уни сақлаб қолиш ва тўғри тақсимлаш ундан-да муҳимроқ аҳамиятга эга:

  • 3. Пулингизни беҳуда сарфламанг: Импульсив ва кераксиз харидлардан тийилиш — капитал яратишнинг биринчи шартидир. Бой одамлар активларни (чўнтакка пул олиб келадиган нарсаларни), камбағаллар эса пассивларни (чўнтакдан пул олиб чиқадиган ҳашаматни) сотиб олади;

  • 4. Даромадингизнинг камида 10 фоизини тўпланг: Ҳар қандай маош ёки фойда қўлга текканда, аввало ўзингизга тўланг. Ҳар бир даромаддан ажратилган 10 фоизлик маблағ вақт ўтиши билан катта инвестициявий захирага ва сиз учун ишлайдиган капиталга айланади.

Муҳит ва тафаккур: «Бой бўлинг» формуласининг мағзи

Инсоннинг келажаги уни қуршаб турган одамлар ва унинг шахсий мақсадларига бевосита боғлиқ:

  • 5. Ўзингизни сиздан кўра ақлли инсонлар билан ўраб олинг: Агар хонадаги энг билимдон одам сиз бўлсангиз, демак сиз нотўғри хонадасиз. Сиздан кўпроқ биладиган, тажрибали ва олдинга интилувчан шахслар билан мулоқот қилиш сизни ҳам ўсишга ва ривожланишга мажбур қилади;

  • 6. Бой бўлинг (Бойлик тафаккурини танланг): Бу шунчаки ҳисоб рақамидаги пул эмас, балки танлов ва фикрлаш тарзидир. «Буни сотиб олишга қурбим етмайди» дейиш ўрнига, «Бунга эришиш учун нима қилишим керак?» деб савол беринг. Молиявий саводхонлик, доимий ўрганиш ва масъулиятни ўз бўйнига олиш орқали бойликни онгли танловга айлантиринг.

Молиявий саводхонликБой отаШахсий молияИнвестиция
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...Пул қандай қонуният бўйича қўлдан қўлга ўтади? Нега айримлар бой, айримлар пулсиз...12 сентябр 10:47Пул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқПул баракаси фарзандлар учун ота, аёллар учун эрга бўлган муносабатга бевосита боғлиқ25 октябр 18:54Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?25 октябр 14:42Пул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейдиПул санаш кайфиятга таъсир қиладими? Олимлар нима дейди3 октябр 21:32Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?Тез бойиш иллюзияси: Ҳақиқий даромад ва молиявий эркинлик сири нимада?28 сентябр 06:42Google Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилдиGoogle Валлет хизматида ота-оналар учун янги молиявий имкониятлар яратилди6 август 21:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?