Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?

·16·Фойдали
Шоколаднинг табиий ўринбосари: Кузнинг энг ширин меваси кайфиятни қандай кўтаради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Хурмо таркибидаги табиий моносахаридлар ва фойдали моддалар ҳисобига инсон кайфиятини кўтарувчи ҳамда асаб тизимини тинчлантирувчи самарали восита ҳисобланади.
  • Ушбу мева шоколад каби ҳузур бағишласа-да, таркибидаги 60–70 ккал паст калория туфайли семириш хавфини туғдирмайди.
  • Шунингдек, хурмо юрак мушакларини озиқлантириб, қон босимини барқарорлаштиради ва таркибидаги клетчатка эвазига узоқ муддатли тўқлик ҳиссини беради.

Куз ва қиш мавсуми кириб келиши билан инсон организмида қуёш нури етишмовчилиги сабабли мавсумий тушкунлик ҳамда қувватсизлик кузатилиши одатий ҳол. Кўпчилик бундай пайтда кайфиятни кўтариш учун шоколад ва қандолат маҳсулотларига мурожаат қилади. Бироқ табиатнинг ўзи бизга ортиқча вазн тўплаш хавфисиз руҳиятни кўтарувчи ва юракни мустаҳкамловчи бебаҳо неъмат — хурмони тақдим этган.

Ўзининг тотли таъми ва шираси билан ажралиб турувчи ушбу мева табиий антидепрессант хусусиятлари бўйича ширинликлардан асло қолишмайди.

Табиий ширинлик ва кайфият уйғунлиги

Хурмонинг инсон асаб тизимига ижобий таъсири унинг бой табиий таркиби билан изоҳланади:

  • Фойдали моносахаридлар: Хурмо таркибида оддий шакар (сахароза) эмас, балки тез ҳазм бўлувчи табиий моносахаридлар — глюкоза ва фруктоза мўл;

  • Стрессга қарши табиий восита: Бу моддалар қонга бир текис сингиб, мияда «қувонч гормони» ишлаб чиқарилишини рағбатлантиради ҳамда асаб тизимини тинчлантиради;

  • Шоколад эффекти, лекин безарар: У шоколад каби инсонга ҳузур бағишлайди ва тушкунликни тарқатади, бироқ сунъий қўшимчалардан холи.

Озиш истагидагилар учун идеал танлов ва юрак мадори

Хурмо нафақат асабларни тинчлантиради, балки тана саломатлиги учун бир қатор устунликларга эга:

  • Паст калория: Хурмонинг 100 граммида бор-йўғи 60–70 ккал мавжуд бўлиб, у қоматни бузмайди ва семириш хавфини туғдирмайди;

  • Юрак-қон томир тизими ҳимоячиси: Мева таркибидаги микроэлементлар юрак мушакларини озиқлантиради, томирлар эластиклигини оширади ва қон босимини барқарорлаштиришга ёрдам беради;

  • Узоқ муддатли тўқлик: Таркибидаги табиий клетчатка овқат ҳазм қилиш жараёнини яхшилаб, ширинликка бўлган нафсни енгишда энг яхши фойдали газакликлардан (перекус) бири ҳисобланади.

Кун давомида 1–2 дона хурмо истеъмол қилиш кузги совуқ кунларда организмни керакли қувват билан таъминлаб, кун бўйи кўтаринки кайфиятда юришга замин яратади.

хурмосоғлом овқатланишвитаминлармавсумий тушкунлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган меваОрганизм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева31 октябр 06:29Организм учун энг фойдали 5 та меваОрганизм учун энг фойдали 5 та мева29 октябр 05:19Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)27 август 21:26Ҳаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сириҲаётингизни 180 даражага ўзгартирадиган 8 та олтин одат: Муваффақият сири15 август 18:51Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...Ҳаётингизни тубдан ўзгартирувчи 8 та одат: ҳар кунги муҳим қоидалар...2 сентябр 09:19Энергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамларЭнергия ва мотивацияни қандай ошириш мумкин? Руҳиятни кўтарувчи амалий қадамлар11 октябр 09:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Оддий «V» ишораси ортида қандай хавф яширинган?
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди