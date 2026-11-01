2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди

·37·Фойдали
2026 йилнинг энг машҳур сўзи эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Dictionary.com луғати 2026 йилнинг энг машҳур сўзи сифатида «маххинг» атамасини танлади.
  • Мазкур атама бирор нарсани энг юқори имконият даражасига олиб чиқиш, ресурслардан максимал фойдаланиш ва ўзини такомиллаштиришга бўлган интилишни англатади.
  • Дастлаб компютер ўйинларидаги «мин-махинг» иборасидан келиб чиққан бу сўз, бугунги кунда ижтимоий тармоқларда «лооксмаххинг» ва «токен маххинг» каби шаклларда кенг қўлланилмоқда.

Dictionary.com луғати «maxxing» атамасини 2026 йилнинг энг машҳур сўзи деб эълон қилди. Бу танлов замонавий маданиятда ўзини такомиллаштириш, имкониятлардан максимал даражада фойдаланиш ва ҳар бир ишдан энг юқори натижа олишга бўлган интилиш тобора кучайиб бораётганини акс эттиради.

Dictionary.com веб-сайти маълум қилишича, асосан ёшлар орасида интернетда кенг қўлланилаётган «maxxing» атамаси бирор нарсани энг юқори имконият даражасига олиб чиқиш, уни имкон қадар яхшилаш ёки мавжуд ресурслардан максимал фойда олиш маъносини англатади.

«Max», «maximum» ва «maximise» каби инглизча сўзлардан келиб чиққан ушбу атама одатда «maxxing» шаклида ёзилади. Онлайн ҳамжамиятлар ва ижтимоий тармоқларда унинг охирига қўшимча «x» ҳарфини қўшиб ёзиш тобора оммалашган.

Бу ёзилишнинг эҳтимолий сабабларидан бири унинг компьютер ўйинларида ишлатиладиган «min-maxing» ибораси билан боғлиқлигидир. Ушбу тушунча ўйин қаҳрамонининг кучли жиҳатлари ва қобилиятларини энг мақбул тарзда ривожлантириш, шу орқали эса мумкин бўлган энг яхши натижага эришишни англатади.

Вақт ўтиши билан «maxxing» атамаси фақат ўйин форумлари доирасида қолиб кетмай, ижтимоий тармоқларга ҳам кенг тарқалди. Бугунги кунда у турли вазиятлар, фаолият йўналишлари ва мақсадларга нисбатан қўлланилмоқда.

Унинг кенг тарқалган шакллари орасида «looksmaxxing» ва «token maxxing» атамалари алоҳида ажралиб туради. «Looksmaxxing» инсоннинг ташқи кўринишини яхшилашга қаратилган ҳаракатларни ифодалайди. Бунда шахсий парвариш, кийиниш услубини такомиллаштириш, жисмоний фаоллик ва бошқа турмуш тарзига оид одатлар орқали ташқи қиёфани яхшилаш назарда тутилади.

Kattalashtirgich ostida ko'rinayotgan Dictionary.com veb-saytining logotipi.

«Token maxxing» эса сунъий интеллект воситаларидан, айниқса, тил моделларидан иш жараёнида максимал даражада фойдаланиш билан боғлиқ. Сунъий интеллектнинг тил моделлари матнни қайта ишлаш ва унга асосланган вазифаларни бажаришда «токен» деб аталадиган махсус бирликлардан фойдаланади. Шу боис мазкур атама AI воситаларидан самарали фойдаланиш ва уларнинг имкониятларини тўлиқ ишга солиш маъносида ҳам қўлланилмоқда.

Бундан ташқари, «maxxing» сўзи муайян фаолиятда натижаларни яхшилаш, самарадорликни ошириш ёки кўрсаткичларни имкон қадар юқори даражага етказишга интилишни ифодалаш учун мустақил равишда ҳам ишлатилади.

Dictionary.com вакилларининг таъкидлашича, «maxxing» атамасининг оммалашуви жамиятда яхшироқ натижаларга эришиш, ўз устида мунтазам ишлаш ва фаолият самарадорлигини доимий равишда ошириб боришга бўлган қизиқишнинг кучайганини кўрсатади.

Dictionary.com йилнинг энг машҳур сўзини танлашда ижтимоий тармоқлардаги тенденциялар, оммавий ахборот воситаларидаги янгиликлар, интернетдаги қидирувлар статистикаси ва бошқа кўрсаткичларни таҳлил қилади. Шу билан бирга, сўзнинг жамият ва замонавий маданиятдаги аҳамияти, унинг одамлар ҳаётида қандай акс этаётгани ҳам эътиборга олинади.

Dictionary.com 2010 йилдан буён йилнинг энг машҳур сўзини танлаб келмоқда. Луғатнинг илк танловида «change» — «ўзгариш» сўзи ғолиб деб топилган эди.

2026 йил учун қисқа рўйхатга «affordability» (нархларнинг ҳамёнбоплиги), «data centre» (маълумотлар маркази), «odyssey» (узоқ ва саргузаштларга бой саёҳат), «unc» (интернет сленгида ёши каттароқ эркакка нисбатан ишлатиладиган атама) каби сўзлар ҳам киритилган. Бироқ якуний танловда «maxxing» барча номзодлар орасидан устун келиб, йилнинг энг машҳур сўзи деб эътироф этилди.

Dictionary.comMaxxingLooksmaxxingToken maxxing
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эркакча кўриниш» учун йигитлар киприкларини қирқмоқда«Эркакча кўриниш» учун йигитлар киприкларини қирқмоқда5 октябр 09:49Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!Шахсий кучни сақлаб қолиш ва муваффақиятга эришишнинг 10 та темир қоидаси!9 сентябр 17:18Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)27 август 21:26Ўзингизга ишончни пасайтирувчи 8 ибора: уларни нимага алмаштириш керак?Ўзингизга ишончни пасайтирувчи 8 ибора: уларни нимага алмаштириш керак?12 август 06:31Нима учун туғилгансиз? Санага қараб яширин вазифангизни билиб олингНима учун туғилгансиз? Санага қараб яширин вазифангизни билиб олинг27 июл 14:51Қасам керак бўлмайдиган муносабатлар энг самимийси ҳисобланадиҚасам керак бўлмайдиган муносабатлар энг самимийси ҳисобланади7 май 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
ChatGPT бойларнинг сирини очди: уларда битта умумий одат бор
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Боланинг сочини тез-тез кал қилиш уни қалинлаштирадими?
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Туғилган санангизга қараб ақлий қобилиятингизни аниқланг
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тонгги 2 дақиқалик одат бойликка етаклайдими? Олимлар кутилмаган боғлиқликни аниқлади
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Тухумнинг янги ёки эски эканини қандай аниқлаш мумкин?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Фамилиянгиз бош ҳарфи бойлик кодингизни очади: Дунё сизга аслида нима учун пул тўлайди?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Астрологлар таҳлили: Қайси бурж вакиллари туғма жозиба ва гўзалликка эга?
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги
Биз қадрига етмайдиган бахт: Ўйлагандан кўра анча бой эканимизни англатувчи 10 та белги