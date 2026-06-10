Bitcoin нархи 30 000 долларгача тушиши мумкин: Институционал сотувлар ортмоқда
Bitcoin (BTC) нархи институционал талабнинг кескин пасайиши фонида 30 000 долларлик кўрсаткичгача тушиб кетиш хавфи остида қолмоқда. Каприоле Инвестментс таҳлилий моделига кўра, ETFлар, корпоратив ғазналар ва майнерлар эмиссиясини кузатувчи кўрсаткичлар институционал сотувлар ҳажми кунлик қазиб олинаётган Bitcoin миқдоридан 450 фоизга ошиб кетганини кўрсатмоқда. Бу кунига тахминан 2 000 BTC сотилаётганини англатади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Бошқача айтганда, йирик эгалар ҳар куни қазиб олинадиган Bitcoin миқдоридан 4-5 баравар кўп активни бозоргача чиқармоқда. Spot Bitcoin ETFлар ушбу пасайишнинг асосий омили бўлиб хизмат қилмоқда. Уларнинг оқим чизиғи нолдан пастга тушиб кетган, бу эса ETFдан маблағларнинг чиқиб кетиши бошқа барча талаб манбаларини босиб тушаётганидан далолат беради.
Глассноде маълумотларига кўра, сўнгги бир ой ичида ушбу фондлардан қарийб 27 миллиард доллар миқдоридаги маблағ қайтариб олинган. Бу 2024–2025-йиллардаги тенденциянинг кескин ўзгаришидир, ўшанда ETF оқимлари Bitcoin нархини рекорд даражадаги юқори чўққиларга олиб чиққан эди.
Michael Saylor бошчилигидаги MicroStrategy компанияси 2026-йилнинг биринчи чорагида 89 599 BTC сотиб олиб, институционал талабни маълум даражада ушлаб турган эди. Компания иккинчи чоракда ҳам харидларни давом эттириб, май ойи охиригача яна 62 300 BTC қўшди ва умумий захираларини 843 000 BTCдан ошириб юборди.
Ушбу жамғариш жараёни Bitcoin нархининг 59 930 долларлик энг қуйи нуқтадан 40 фоизга тикланиши билан мос келган эди. Бу эса корпоратив ғазна талаби бозор тикланишининг энг кучли устунларидан бири бўлиб қолаётганини тасдиқлайди, бироқ ҳозирги умумий сотувлар босими ушбу барқарорликни хавф остига қўймоқда.
…