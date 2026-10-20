21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди

·52·Иқтисодиёт
21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 21 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 32,42 сўмга арзонлаб, 12 012,30 сўмни ташкил этди.

• Евро 58,03 сўмга арзонлаб, 13 466,99 сўм бўлди.

• Россия рубли 0,13 сўмга арзонлаб, 145,33 сўмни ташкил этди.

• Фунт стерлинг 36,03 сўмга арзонлаб, 16 026,81 сўм бўлди.

• Швейцария франки 18,09 сўмга арзонлаб, 14 581,57 сўмни ташкил этди.

• Хитой юани 4,13 сўмга арзонлаб, 1 798,76 сўм бўлди.

Ўзбекистон Марказий банки21 октябрь 2026валюталар курсларидоллар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нодирбек Раззоқов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди15 октябр 17:4414 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди13 октябр 18:1324 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди24 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди23 сентябр 17:5920 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди20 октябрь учун валюта курслари эълон қилиндиКеча 17:4517 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди17 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди16 сентябр 18:0914 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди14 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди11 сентябр 18:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
16 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
27 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
20 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
14 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
2027 йилдан кредит қарзини ундириш тартиби ўзгаради
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
1 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
29 сентябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
13 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди