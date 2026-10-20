21 октябрь учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 21 октябрь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 32,42 сўмга арзонлаб, 12 012,30 сўмни ташкил этди.
• Евро 58,03 сўмга арзонлаб, 13 466,99 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,13 сўмга арзонлаб, 145,33 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 36,03 сўмга арзонлаб, 16 026,81 сўм бўлди.
• Швейцария франки 18,09 сўмга арзонлаб, 14 581,57 сўмни ташкил этди.
• Хитой юани 4,13 сўмга арзонлаб, 1 798,76 сўм бўлди.
Изоҳлар 0
…