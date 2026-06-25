Португалия билан ўйиндан сўнг мухлиснинг телевизорини синдириб ташлагани тармоқларда қизғин муҳокамада! (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон терма жамоасининг Португалияга 0:5 ҳисобида имкониятни бой бериши мухлислар орасида кучли ҳиссиётларга сабаб бўлди.
Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеода мухлислардан бири ўйиндан сўнг ҳафсаласи пир бўлиб, телевизорни синдириб қўйгани акс этган.
Кадрлар қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида муҳокама уйғотди.
Кўпчилик бу ҳолатни мухлисларнинг миллий терма жамоага бефарқ эмаслиги, ҳар бир ўйинни юракдан қабул қилиши билан изоҳламоқда.
Мағлубият оғир бўлса-да, мухлислар жамоани қўллаб-қувватлашда давом этмоқда. Олдинда ҳали муҳим учрашувлар ва вазиятни ўнглаш имконияти бор.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…