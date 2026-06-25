Тошкентда сохта долларларни сотмоқчи бўлган шахс қўлга олинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрида 10 минг АҚШ доллари миқдоридаги қалбаки валютани сотишга уриниш ҳолати аниқланди, деб хабар берди Банкир канали.
Бош прокуратура ҳузуридаги департамент ходимлари ўтказган тезкор тадбир давомида фуқаро А.А. ушланган. Маълумотларга кўра, у номинали 100 доллар бўлган 100 дона қалбаки купюрани 6 500 ҳақиқий АҚШ долларига сотмоқчи бўлган.
Тезкор тадбир вақтида сохта банкноталар ашёвий далил сифатида олиб қўйилган.
Ҳолат юзасидан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 176-моддаси, яни қалбаки пул ясаш ёки уни ўтказиш билан боғлиқ жиноят аломатлари бўйича жиноят иши қўзғатилди. Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…