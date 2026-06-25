Тошкентда автобусда аёлга шилқимлик қилган эркак қамалди
Тошкент шаҳрининг Бектемир туман судида автобусда аёлга шаҳвоний шилқимлик қилиш билан боғлиқ иш кўриб чиқилди.
Суд ҳужжатларига кўра, 23 июн куни 50 ёшли эркак 93-йўналишли автобусда ёнида ўтирган аёлга тегиниб, унга нисбатан шаҳвоний ҳаракатлар қилган.
Жабрланувчи бақириб, ёрдам сўраганидан кейин эркак автобусдан қочиб чиқишга уринган. Ҳайдовчи эшикларни ёпиб қўйгач, у жанжал кўтарган, эшикларни тепиб очишга ҳаракат қилган ва ҳақоратли сўзлар ишлатган.
Воқеа жойига ички ишлар органлари ходимлари етиб келган. Эркак уларнинг қонуний талабларига бўйсунмаган ва қаршилик кўрсатган.
Суд мажлисида у айбига тўлиқ иқрор бўлиб, ҳодиса вақтида маст ҳолатда бўлганини айтган. Суд унга 15 сутка маъмурий қамоқ жазоси ва 2 миллион 60 минг сўм жарима тайинлаган.
…