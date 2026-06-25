Тошкентда автомойкаларда экологик рейдлар ўтказилмоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент шаҳрида автомойкалар фаолияти бўйича экологик рейдлар ўтказилмоқда. Текширувлар давомида объектларда экологик талабларга риоя этилиши ва эҳтимолий қоидабузарликлар ўрганилмоқда.
Рейдлар доирасида автомойкаларнинг фаолияти белгиланган меъёрларга қанчалик мос экани текширилади. Аниқланган ҳолатлар бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилиши мумкин.
Ҳозирча текширувлар натижаси, аниқланган қоидабузарликлар сони ва қайси ҳудудларда рейд ўтказилаётгани ҳақида батафсил маълумот берилмаган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…