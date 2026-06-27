Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портлади
Фарғона шаҳрида автобусга метан гази тўлдириш жараёнида газ баллонларидан бири ёрилиб кетди. Ҳодиса оқибатида ёнғин келиб чиқмагани ва ҳеч ким тан жароҳати олмагани маълум қилинди. Бу ҳақда вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси расмий ахборот тарқатди.
Маълум қилинишича, воқеа 27 июнь куни соат 19:00 лар атрофида Фарғона шаҳрининг Ватан равнақи кўчасида жойлашган автомобилларга газ тўлдириш компрессор шохобчасида содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, автобуснинг том қисмига ўрнатилган бешта метан газ баллонига газ қуйилаётган вақтда улардан бири ёрилган. Ҳодисага қарамай, портлаш ортидан ёнғин юзага келмаган ва атрофдагилар орасида жабрланганлар қайд этилмаган.
Ҳозирда воқеа сабаблари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ҳамда Саноат, радиация ва ядро хавфсизлиги бошқармаси мутахассислари иштирокида атрофлича ўрганилмоқда. Ҳодиса жойига вилоят Фавқулодда вазиятлар бошқармаси раҳбари, тегишли хизматлар ва масъул идоралар вакиллари етиб бориб, вазиятни назоратга олган.
…