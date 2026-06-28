“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди

·0·Жамият
“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди

Андижон вилояти Асака туманида “Андижон полкаси” тадбиридан қайтаётган 14-мактаб ўқувчилари иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. ЙТҲ оқибатида бир нафар ўқувчи ҳаётдан кўз юмди, яна бир неча киши турли даражадаги тан жароҳатлари билан шифохонага ётқизилди. Мазкур воқеа юзасидан Андижон вилояти Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси расмий маълумот берди.

Қайд этилишича, ҳодиса 23 июн куни соат 12:30 атрофида Асака тумани “Дастурхончи” маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудидан ўтувчи халқаро аҳамиятга эга А-373 “Тошкент–Ўш” автомобил йўлининг 325-километрида содир бўлган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 1987 йилда туғилган Т.Х. бошқарувидаги Дамас автомобили светафор билан бошқариладиган чорраҳада чапга бурилиш чоғида қарама-қарши йўналишда ҳаракатланаётган ЗИЛ-138 русумли юк машинасига йўл бермаган. Оқибатда икки транспорт воситаси тўқнашиб кетган.

Ҳалокат натижасида Дамас салонида бўлган 2011 йилда туғилган Н.Ф. оғир тан жароҳатлари билан шифохонага етказилган. Шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, ўқувчининг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Shahar ko'chasida turgan o'smir yigitning oq-qora selfi surati.

Мазкур ҳодиса юзасидан Асака тумани ИИБ ҳузуридаги Тергов бўлими томонидан терговга қадар суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Ушбу фожиа ижтимоий тармоқларда ҳам кенг муҳокамаларга сабаб бўлди. Педагог ва жамоатчилик фаоли Исроил Тиллабоев масъулларга мурожаат қилиб, бундай оммавий тадбирларни ташкил этишда болалар хавфсизлиги қай даражада таъминланганига эътибор қаратди.

“Биргина рекорд ёки тадбир сабаб болалар ҳаёти хавф остига қўйилмаслиги керак. 45 даража иссиқда болаларни тадбирга олиб чиқиш оқибатлари учун ким жавоб беради?” дея савол қўйди у.

Иқтисодчи Отабек Бакиров ҳам воқеа ортидан Маданият вазирлиги фаолиятини танқид қилди. Унинг фикрича, фожиа юз берган бир пайтда расмийларнинг сукут сақлаши жамоатчиликда ҳақли эътирозларга сабаб бўлмоқда.

Ҳолат юзасидан тергов давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Бугун, 16:37Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиКеча, 23:57Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиКеча, 23:04Бектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиБектемир туманида 29 июн куни ичимлик суви вақтинча ўчириладиКеча, 21:16Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиБухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этдиКеча, 19:42Жиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиЖиззахда қўшнисининг фарзандини урган аёл юзасидан текширув бошландиКеча, 19:18
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди