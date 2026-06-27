Бектемир туманида 29 июнь куни ичимлик суви вақтинча ўчирилади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Миришкор
Бектемир туманида 29 июнь куни соат 09:00 дан 30 июнь соат 09:00 гача айрим ҳудудларда ичимлик суви таъминоти вақтинча тўхтатилади.
Чеклов Оҳангарон шоссеси бўйлаб кўприк қурилиши доирасида сув қувурларини бошқа жойга кўчириш ишлари билан боғлиқ.
Сув таъминоти қуйидаги маҳаллаларда вақтинча бўлмайди:
• Миришкор
• Роҳат
• Зилола
• Чашма
• Иқбол
• Мажнунтол
• Абай
• Гулбоғ
• Бектемир
• Ҳусайн Бойқаро
• Олтинтопган
• Ийк ота
• Мусаффо
• Соҳил
• Нурли йўл
• Устозлар
«Тошкент шаҳар сув таъминоти» акциядорлик жамияти аҳолига олдиндан зарур миқдорда ичимлик суви захира қилиб қўйишни тавсия этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…