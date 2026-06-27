Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди
Жиноят ишлари бўйича Хатирчи туман суди олти ойлик ўғлини ўта шафқатсизлик билан ўлдиришда айбдор деб топилган 33 ёшли эркакни 15 йилга озодликдан маҳрум қилди, деб хабар беради Nuz.uz.
Фожиа 2026 йил 9 январ куни содир бўлган. Суд материалларига кўра, эркак дам олишига халақит берган боланинг йиғисидан жаҳли чиққан. У қариндошлари кўз ўнгида чақалоқнинг оғзини пайпоқ билан беркитган ва уни бир неча марта қаттиқ силкитган. Шу пайтда боланинг боши диваннинг ёғоч қисмига урилган ва у оғир тан жароҳатлари олган.
Суд-тиббий экспертиза хулосасида чақалоқ оғир бош мия жароҳати, қон қуйилиши, бош мия ва ўпка шиши ҳамда ўткир нафас етишмовчилиги оқибатида вафот этгани кўрсатилган.
Суд эркакни ожиз аҳволда экани олдиндан аён бўлган шахсни ўта шафқатсизлик билан қасддан ўлдиришда айбдор деб топди. Унга 15 йиллик қамоқ жазоси тайинланди.
Дастлаб жиноят иши қасддан баданга оғир шикаст етказиш моддаси билан қўзғатилган. Чақалоқ вафот этгач, айблов қасддан одам ўлдириш моддасига ўзгартирилган
…