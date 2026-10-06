Бухорода қизини кўришга келган 17 яшар йигитни, отаси калтаклади

·4·Жамият
Бухорода қизини кўришга келган 17 яшар йигитни, отаси калтаклади

Бухоро вилоятида 17 яшар йигит севган қизи билан учрашиш учун борганида унинг отаси ва бошқа шахслар томонидан калтакланган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилди.

Болалар омбудсмани маълум қилишича, воқеа 28 август куни содир бўлган. Фуқаро Э.Р. қизи билан кўришиш учун келган 2009 йилда туғилган вояга етмаган йигитни мажбуран автомашинага ўтқазиб, қариндоши Ф.Ф.нинг хонадонига олиб борган.

У ерда йигит бошқа шахслар билан бирга калтакланган. Суд-тиббий экспертизаси натижасида унинг танасининг турли қисмларида жароҳатлар борлиги аниқланган.

Ҳолат юзасидан 7 сентябрь куни Э.Р. ва Ф.Ф.га нисбатан Жиноят кодексининг одам ўғрилаш ҳамда қасддан баданга ўртача оғир шикаст етказиш билан боғлиқ моддалари асосида жиноят иши қўзғатилган.

Айни вақтда жиноят иши доирасидаги дастлабки тергов ҳаракатлари туман прокуратураси томонидан олиб борилмоқда.

Болалар омбудсмани вояга етмаган жабрланувчининг шаъни, қадр-қиммати ва манфаатларини инобатга олган ҳолда, иш бўйича тасдиқланмаган маълумотларни тарқатмасликка чақирди.

Шунингдек, Омбудсман боланинг процессуал ҳуқуқлари таъминланишини кузатиб боришини маълум қилди.

Бухоро вилоятиЭ.Р.Ф.Ф.автомашинага ўтқазиш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирдиМудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирди5 сентябр 06:18Навоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилдиНавоий вилоятида 2 ёшга тўлмаган қизини печда куйдирган онага нисбатан суд ҳукми ўқилди18 сентябр 12:42Сурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотларСурхондарёдаги мудҳиш ҳодиса бўйича шокка солувчи қўшимча тафсилотлар28 июл 11:53Наманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетдиНаманганда бир кунда 4 киши дарёда чўкиб кетди29 июл 00:53Бухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқдаБухорода ҳиндистонлик талаба курсдошини ноутбукда уриб ўлдирилганликда айбланмоқда7 июл 11:32Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)Бухорода қадимий канални бетонлаш лойиҳаси муҳокама қилинди (фото)15 май 16:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди