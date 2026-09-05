Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирди

·0·Жамият
Мудҳиш воқеа: Қашқадарёда ота 400 минг сўм учун 15 ёшли қизини уриб ўлдирди

Қашқадарё вилоятининг Муборак туманида ота 400 минг сўмни ундан сўрамасдан олган 15 ёшли қизини ўқлов билан калтаклаб, унинг ўлимига сабабчи бўлган. Жиноят ишлари бўйича Косон туман суди эркакка 5 йил озодликдан маҳрум қилиш жазосини тайинлаган.

Суд ҳужжатларига кўра, воқеа 2025 йил 13 март куни содир бўлган. 1982 йилда туғилган Қ.Ж. ҳамёнидаги 3 миллион сўмни санаб кўрганида 400 минг сўм камлигини аниқлаган. У аввал турмуш ўртоғидан пулни ким олганини сўраган. Кейинчалик 15 ёшли қизи Г. пулни сўрамасдан олганини тан олган.

Шундан сўнг эркак хотини ва бошқа фарзандларини хонадан чиқариб юборган ҳамда ўғлидан ошхонадан ўқлов олиб келишини сўраган. Ўқлов билан қизининг қўлларига урганида, ёғоч иккига бўлиниб кетган. Шунга қарамай, у калтаклашни давом эттирган.

Эркак қизининг юзи ва оғиз соҳасига бир неча марта шапалоқ урган, шунингдек, ўқловнинг синган қисми билан унинг қўл ва оёқларига зарба берган. Қизнинг бақирганини эшитган онаси ва аммаси уни ҳимоя қилишга уринган, бироқ ота уларни хонадан чиқариб юборган.

Кейинчалик эркак қизининг орқа ва курак соҳаларига ҳам бир неча марта зарба берган. Қизнинг аҳволи ёмонлашгач, калтаклаш тўхтатилган. Онаси унинг юзини ювиб, кийимларини алмаштирган.

Орадан тахминан 10 дақиқа ўтиб, қиз ўзини ёмон ҳис қилиб, ҳушини йўқотган. Ота соат 00:52 да тез ёрдам чақирган. Тиббиёт ходимлари етиб келганида эса қизнинг тахминан ярим соат аввал вафот этгани аниқланган.

Воқеа жойига ички ишлар ва прокуратура ходимлари келиб, қизнинг танасидаги жароҳатларни қайд этган. Эркак қизини ўзи урганини тан олиб, синган ўқловни ҳуқуқ-тартибот ходимларига топширган.

Суд-тиббий экспертизаси марҳуманинг танасида ёпиқ бош мия ва кўкрак қафаси шикастланиши, мия пардалари остига қон қуйилиши, шунингдек, ўпка тўқималари, қовурғалараро мушаклар ва тери остида катта ҳажмдаги қон қуйилишлари мавжудлигини аниқлаган.

Қ.Ж. судда қизини ўлдириш нияти бўлмаганини, уни «тарбияламоқчи бўлганини» билдирган.

Жиноят ишлари бўйича Косон туман суди Қ.Ж.ни Жиноят кодексининг 104-моддаси 3-қисми «д» бандида назарда тутилган қасддан баданга оғир шикаст етказиш жиноятини содир этганликда айбдор деб топиб, 5 йил муддатга озодликдан маҳрум қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Уэйнрлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиБугун, 01:04Яширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиЯширин омбор: Водийда гиёҳвандлик воситаларининг ноқонуний айланмаси фош этилдиКеча, 15:52Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Ўзбекистоннинг уч ҳудудида ДХХ ўтказган махсус амалиёт тафсилотлари (видео)Кеча, 15:45Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Ертўладаги акула фермаси: Фарғоналик фуқаро акула боқаётгани аниқланди (видео)Кеча, 15:28Глинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиГлинка кўчасидаги фавқулодда ҳолат: Ҳокимлик газ сизиб чиқиши бўйича расмий баёнот бердиКеча, 14:51Мактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиМактаб формасида янги тартибми ёки асоссиз қўрқув? Таълим бошқармаси миш-мишларни рад этдиКеча, 12:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ