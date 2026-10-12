Эркак карнайни баланд чалиб, ухлаб ётган итни қўрқитди (видео)

·72·Жамият
Эркак карнайни баланд чалиб, ухлаб ётган итни қўрқитди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда тасвирга олинган видео муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда эркак тўйларда чалинадиган карнай мусиқа асбобини баланд овозда чалиб, йўл четида ухлаб ётган итни қўрқитгани акс этган.

Видеода эркак итга яқинлашиб, карнайни қаттиқ чалади. Кутилмаган товушдан чўчиб кетган ит ўрнидан сапчиб туриб, ҳура бошлайди ва югурганча уй ичкарисига кириб кетади.

Маълум қилинишича, эркак ушбу ҳолатни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштирган.

Видео ҳайвонларга муносабат масаласини яна кун тартибига олиб чиқди. Бироқ видеонинг қачон ва қаерда олингани, шунингдек, ҳолат юзасидан расмий муносабат билдирилган-билдирилмагани ҳақида ҳозирча тасдиқланган маълумот йўқ.

ЎзбекистонИжтимоий тармоқларда видеоитни қўрқитган видеокарнай мусиқа асбоби
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашди (видео)Қашқадарёда итни транспортга боғлаб судрашди (видео)27 июл 22:57Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилдиТошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилди21 июн 11:01Қашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирдиҚашқадарёда тўйдан маст ҳолда қайтган эркак 64 ёшли кишини уриб ўлдирди23 сентябр 16:10Эркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилдиЭркаклар тилининг яширин «таржимаси» фош бўлди — психологлар 9 та асл ҳақиқатни ошкор қилди5 сентябр 18:27“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди27 июн 15:27«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири«Эрингга ғазаб қилма, кўзидаги чарчоққа боқ!»: Оила бахтининг нозик сири20 сентябр 18:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди