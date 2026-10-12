Эркак карнайни баланд чалиб, ухлаб ётган итни қўрқитди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда тасвирга олинган видео муҳокамаларга сабаб бўлди. Унда эркак тўйларда чалинадиган карнай мусиқа асбобини баланд овозда чалиб, йўл четида ухлаб ётган итни қўрқитгани акс этган.
Видеода эркак итга яқинлашиб, карнайни қаттиқ чалади. Кутилмаган товушдан чўчиб кетган ит ўрнидан сапчиб туриб, ҳура бошлайди ва югурганча уй ичкарисига кириб кетади.
Маълум қилинишича, эркак ушбу ҳолатни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштирган.
Видео ҳайвонларга муносабат масаласини яна кун тартибига олиб чиқди. Бироқ видеонинг қачон ва қаерда олингани, шунингдек, ҳолат юзасидан расмий муносабат билдирилган-билдирилмагани ҳақида ҳозирча тасдиқланган маълумот йўқ.
Изоҳлар 0
…