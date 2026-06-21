Тошкентдаги даҳшатли ҳолат: итлар шафқатсизларча ўлдирилди
Тошкент шаҳрининг Мирзо Улуғбек туманида итларга нисбатан шафқатсиз муносабат қилингани акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, жамоатчилик орасида кескин муҳокамаларга сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан пойтахт ИИББ томонидан текширув ишлари бошланган.
Маълум қилинишича, кўп қаватли уй яқинида жойлашган омборхона ҳудудида бир неча эркак итларга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлиб, уларни уриб ўлдирган. Воқеа тасвирлари 19 июнь куни ижтимоий тармоқларда тарқалиб кетган.
Ҳудудда фаолият юритувчи тадбиркор Евгений Рожковнинг айтишича, бу ерда аввалдан ўзларига қарашли итлар бўлган. Кейинчалик атрофдаги қурилиш ишлари тугаллангач, бошқа ҳудудлардан ҳам итлар келиб қўшилган ва уларнинг сони сезиларли даражада ортган.
Унинг сўзларига кўра, илгари бир ветеринар катта ва тажовузкор итни муваффақиятли даволаган. Шу сабабли бу сафар ҳам айнан ўша мутахассис чақирилган. Ундан ҳудудни бургаларга қарши ишлов бериш, аҳволи оғир бўлган тўртта итни кўрикдан ўтказиш ва яшаб кетиш эҳтимоли бўлмаса, уларни қийналмаслиги учун эвтаназия қилиш сўралган.
Бироқ тадбиркорнинг таъкидлашича, ветеринар икки итга нисбатан шафқатсиз муносабатда бўлган.
“Биздаги видеоларда унинг укол қилаётгани ҳам, ҳудудга ишлов бераётгани ҳам кўринган. У дастлаб яхши ният билан келган эди, аммо нима учун бу ҳолат бундай якунланганини тушунтириб бера олмайман. Бу воқеа мени қаттиқ ранжитди”, деди у.
“Эколог” жамоат ташкилоти директори ўринбосари Гули Эргашева эса ветеринар шифокор қонун талабларини бузганини, инсонпарварлик тамойилларига зид ҳаракат қилганини ва итлар шафқатсизларча ўлдирилганини таъкидлади.
ИИББ маълумотига кўра, видеода акс этган шахслар аниқланган ва улардан тушунтириш хатлари ҳамда кўрсатмалар олинган. Ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари давом этмоқда ва якунларига кўра қонуний қарор қабул қилинади.
…