Тошкент метроси ёнида икки йигит 40 минг сўм деб фуқарони пичоқ билан қўрқитди
Тошкент шаҳрида икки нафар ёш йигит 40 минг сўмни қўлга киритиш мақсадида фуқарони пичоқ билан қўрқитиб, унинг пулини тортиб олди. Ҳодиса Олмазор метро бекати яқинида содир бўлган. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.
Маълум қилинишича, воқеа тунги соат 23:00 атрофида юз берган. Гумонланувчилардан бири олдиндан режа тузиб, шеригидан пичоқ олиб келишини сўраган. У эса иш жойидан пичоқни олиб, таниши билан учрашган.
Кейин йигитлардан бири метро бекати яқинидаги фуқарони таъқиб қилиб, пичоқ билан қўрқитган ва ундан 40 минг сўм пулни тортиб олган. Шундан сўнг улар воқеа жойидан кетган.
Тергов жараёнида гумонланувчиларнинг бири қилмишидан пушаймонлигини билдирган. Иккинчи йигит эса шеригининг фуқарога ҳужум қилганини кўрмаганини айтган.
Қайд этилишича, гумонланувчилар 19 ва 20 ёшда. Ҳодисада фойдаланилган пичоқ ашёвий далил сифатида олиниб, Эксперт-криминалистика марказида текширилган.
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 164-моддаси (босқинчилик) 2-қисми «а» ва «б» бандлари билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳар икки гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган.
Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…