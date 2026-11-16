Тошкент метроси ёнида икки йигит 40 минг сўм деб фуқарони пичоқ билан қўрқитди

1 дақиқа ўқиш0
Тошкент метроси ёнида икки йигит 40 минг сўм деб фуқарони пичоқ билан қўрқитди

Тошкент шаҳрида икки нафар ёш йигит 40 минг сўмни қўлга киритиш мақсадида фуқарони пичоқ билан қўрқитиб, унинг пулини тортиб олди. Ҳодиса Олмазор метро бекати яқинида содир бўлган. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси хабар берди.

Маълум қилинишича, воқеа тунги соат 23:00 атрофида юз берган. Гумонланувчилардан бири олдиндан режа тузиб, шеригидан пичоқ олиб келишини сўраган. У эса иш жойидан пичоқни олиб, таниши билан учрашган.

Кейин йигитлардан бири метро бекати яқинидаги фуқарони таъқиб қилиб, пичоқ билан қўрқитган ва ундан 40 минг сўм пулни тортиб олган. Шундан сўнг улар воқеа жойидан кетган.

Тергов жараёнида гумонланувчиларнинг бири қилмишидан пушаймонлигини билдирган. Иккинчи йигит эса шеригининг фуқарога ҳужум қилганини кўрмаганини айтган.

Қайд этилишича, гумонланувчилар 19 ва 20 ёшда. Ҳодисада фойдаланилган пичоқ ашёвий далил сифатида олиниб, Эксперт-криминалистика марказида текширилган.

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 164-моддаси (босқинчилик) 2-қисми «а» ва «б» бандлари билан жиноят иши қўзғатилган. Ҳар икки гумонланувчига нисбатан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган.

Айни пайтда воқеанинг барча тафсилотларини аниқлаш мақсадида тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Мақола сизга ёқдими?
Камола Шуҳратова«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари