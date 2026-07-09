Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди

·88·Маданият
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди

Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг бўлажак турмуш ўртоғи ҳақида янги маълумотлар маълум бўлди.

Кўплаб мухлисларни футболчининг танлаган қизи қайси вилоятдан экани қизиқтираётган эди. Мавжуд маълумотларга кўра, Аббосбек Файзуллаевнинг бўлажак рафиқаси Наманган вилоятининг Чуст туманидан.

Шу тариқа, истеъдодли футболчини энди ҳазил-мутойиба билан Наманган вилоятининг куёви деб ҳам аташ мумкин.

Мазкур хушхабар футболчининг мухлислари орасида илиқ кутиб олинмоқда. Ижтимоий тармоқларда кўплаб фойдаланувчилар ёш жуфтликни табриклаб, уларга бахтли ва мустаҳкам оила, ўзаро меҳр-муҳаббат ҳамда фаровон ҳаёт тиламоқда.

Биз ҳам ёш оилага эзгу тилакларимизни билдириб, Аббосбек Файзуллаевга нафақат футбол майдонида, балки оилавий ҳаётида ҳам улкан ютуқлар, бахт ва омад ёр бўлишини тилаймиз.

Айни кунларда футболчи тўй тараддудлари билан банд. Маълумотларга кўра, унинг никоҳ оқшоми 10 июль куни Тошкент шаҳридаги тўйхоналардан бирида бўлиб ўтиши режалаштирилган. Тўёлди наҳор оши маросимлари эса Сирдарё вилояти ҳамда Тошкент шаҳрида ўтказилди.

Аббосбек ФайзуллаевНаманганТошкентСирдарёЧуст
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Шохруҳхон ва Умидахон янги дуэтини эълон қилди: "Хатлар" (видео)Бугун, 12:37Гарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатдиГарри Стайлз «Уэмбли»даги 12 та концерт билан рекорд ўрнатдиБугун, 12:16Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)Маржона Мирзаалиева ўғлига уй совға қилди (видео)Бугун, 11:46«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқда«Эмми» интригаси бошланди: бир сериал 25 та номинацияга даъвогарлик қилмоқдаБугун, 10:24Учинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борУчинчи «Дюна» трейлери чиқди: Пол Атрейдес олдида энг оғир синов борБугун, 10:16Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Зендаянинг премьерадаги либоси нега шов-шувга сабаб бўлди?Кеча, 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди
Ўзбекистонлик модел халқаро танловда ғолиб бўлди