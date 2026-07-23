Бир парча кифоя қилди: Зиёда янги “Кам-кам” номли қўшиғи билан барчани қизиқтирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Зиёда ижтимоий тармоқда янги қўшиғидан қисқа лавҳа эълон қилди. "Кам-кам" номи билан тақдим этилган парча хонанданинг кузатувчилари орасида тезда қизиқиш уйғотди.
Ҳали қўшиқнинг фақат кичик қисми эшиттирилганига қарамай, мухлислар уни илиқ қабул қилди. Видео остидаги изоҳларда кўпчилик таронанинг оҳанги ёққанини ва тўлиқ вариантини кутаётганини ёзган.
Айрим кузатувчилар Зиёдадан янги қўшиқни тезроқ эълон қилишни сўрамоқда. Қисқа парчанинг ўзиёқ таронага қизиқиш уйғотиб, хонанданинг навбатдаги ижодий иши ҳақидаги муҳокамаларни бошлаб берди.
Зиёда ҳозирча мухлисларига "Кам-кам"дан қисқа лавҳани тақдим этди. Кузатувчилар эса қўшиқнинг тўлиқ шаклини эшитишни интиқлик билан кутмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…