Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Ўзбекистон халқ артисти Муҳаммадали Абдуқундузовнинг катта набираси, актёр Шоҳруҳ Мирзо Абдуқундузов ва блогер Ойшахон илк бор ота-оналик бахтига муяссар бўлишди.
Қувончли хабарни Ойшахон ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали маълум қилди. У чақалоқ билан туширилган видеони эълон қилиб, унга самимий изоҳ ҳам қолдирди.
"30.06.2026. Хуш келибсиз, болажоним, бизнинг севги тўла оиламизга. Роббим сизни ёмон кўзлардан асрасин. Ма шаа Аллоҳ", — деб ёзди блогер.
Қисқа вақт ичида мазкур видео минглаб томошаларни йиғди. Мухлислар ва ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари ёш оилани ўғил фарзандли бўлгани билан табриклаб, чақалоққа соғлик, бахт ва порлоқ келажак тилашмоқда. Изоҳларда кўпчилик янги меҳмон ота-онасига фақат қувонч олиб келишини тилаб, самимий эзгу ниятларини билдириб ўтган.
…