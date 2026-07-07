140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди

·34·Маданият
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди

Бир пайтлар қувноқ образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган блогер ва актриса Муборак Абдуллаева узоқ танаффусдан сўнг яна экранларга қайтди. Бу сафар у ёлғиз эмас — 78 ёшли бувиси Хурсандой ая билан “Дарё” студиясида меҳмон бўлиб, самимий ва ҳаётий суҳбат қурди.

Суҳбат давомида Муборак Абдуллаева ҳаётидаги кескин ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди. Унинг айтишича, бугунги Муборак аввалги экранда кўринган инсондан мутлақо фарқ қилади.

“Бугун ўзимнинг эски видеоларимни кўрсам, у ердаги Муборакни танимайман. Ташқи кўринишим, характерим, фикрлашим ва дунёқарашим бутунлай ўзгарди. Агар менга ўша ролларни яна ижро этиш таклиф қилинса, буни уддалай олмаслигимни айтаман. Ўша пайтларда ёшликнинг ўзгача шижоати ва энергияси бор экан. Ҳозир эса экрандаги ўзимни кўриб, 'наҳотки бу мен бўлган бўлсам', деб ҳайрон қоламан”, — деди у.

Adras kiyimli uch nafar oʻzbek ayoli jilmayib turibdi.

Муборакнинг таъкидлашича, энг катта ўзгаришлардан бири унинг вазни билан боғлиқ. У 140 килограммдан 70 килограммгача озганини айтиб, бу жараён нафақат ташқи кўринишини, балки бутун ҳаётини ўзгартирганини билдирди.

“140 килограммдан 70 килограммгача озганимдан кейин худди ичимдан бир инсон чиқиб кетгандек бўлди. Экранларда шўх-шодон юрадиган, қайнона ва келин образларини жонлантирадиган Муборак гўё ортда қолди. Ҳатто бир муддат ўзимни ҳам йўқотиб қўйдим. Шундан кейин ўзимни қайта кашф этишга киришдим. Энди ҳаётимда бошқа қизиқишлар пайдо бўлди. Илгари тил ўрганишга умуман қизиқмасдим, ҳозир эса янги тилларни ўрганяпман. Руҳий ва маънавий жиҳатдан ҳам ўзим устимда ишлашни бошладим”, — дейди у.

Суҳбат фақат ижод ҳақида эмас, балки оила ва тарбия мавзулари билан ҳам бойиди. Хурсандой ая ўзининг кўп йиллик ҳаётий тажрибасига таянган ҳолда қиз фарзанд тарбияси, оиладаги меҳр-оқибат, аёлнинг сабри, рашк ва қайнона-келин муносабатлари ҳақида самимий фикрларини билдирди.

Milliy kiyimdagi uch ayol va hijobli ayolning yonma-yon kollaji.

Томошабинлар эса нафақат Муборак Абдуллаеванинг ижодга қайтганини, балки унинг ҳаётга бўлган мутлақо янги қарашларини ҳам яқиндан кўриш имконига эга бўлди.

Муборак АбдуллаеваДарёХурсандой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Аббосбек Файзуллаевнинг ихчам тўйи мухлислар муҳокамасига сабаб бўлди! (видео)Кеча, 22:34Дилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиДилсўз “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 16:10Сухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСухроб Хамдамов “Эл-юрт фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиКеча, 13:58Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Саида Раметова миш-мишларга нуқта қўйди: “Жумадулла ака ҳаётлар”Кеча, 13:45Ўткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиЎткир Менглиев янги мукофот билан тақдирландиКеча, 12:57Шаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиШаҳло Зоирова Шарм ал-Шайхда жойлашган меҳмонхонасини намойиш қилдиКеча, 11:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди