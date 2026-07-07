140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Бир пайтлар қувноқ образлари билан томошабинлар меҳрини қозонган блогер ва актриса Муборак Абдуллаева узоқ танаффусдан сўнг яна экранларга қайтди. Бу сафар у ёлғиз эмас — 78 ёшли бувиси Хурсандой ая билан “Дарё” студиясида меҳмон бўлиб, самимий ва ҳаётий суҳбат қурди.
Суҳбат давомида Муборак Абдуллаева ҳаётидаги кескин ўзгаришлар ҳақида очиқ гапирди. Унинг айтишича, бугунги Муборак аввалги экранда кўринган инсондан мутлақо фарқ қилади.
“Бугун ўзимнинг эски видеоларимни кўрсам, у ердаги Муборакни танимайман. Ташқи кўринишим, характерим, фикрлашим ва дунёқарашим бутунлай ўзгарди. Агар менга ўша ролларни яна ижро этиш таклиф қилинса, буни уддалай олмаслигимни айтаман. Ўша пайтларда ёшликнинг ўзгача шижоати ва энергияси бор экан. Ҳозир эса экрандаги ўзимни кўриб, 'наҳотки бу мен бўлган бўлсам', деб ҳайрон қоламан”, — деди у.
Муборакнинг таъкидлашича, энг катта ўзгаришлардан бири унинг вазни билан боғлиқ. У 140 килограммдан 70 килограммгача озганини айтиб, бу жараён нафақат ташқи кўринишини, балки бутун ҳаётини ўзгартирганини билдирди.
“140 килограммдан 70 килограммгача озганимдан кейин худди ичимдан бир инсон чиқиб кетгандек бўлди. Экранларда шўх-шодон юрадиган, қайнона ва келин образларини жонлантирадиган Муборак гўё ортда қолди. Ҳатто бир муддат ўзимни ҳам йўқотиб қўйдим. Шундан кейин ўзимни қайта кашф этишга киришдим. Энди ҳаётимда бошқа қизиқишлар пайдо бўлди. Илгари тил ўрганишга умуман қизиқмасдим, ҳозир эса янги тилларни ўрганяпман. Руҳий ва маънавий жиҳатдан ҳам ўзим устимда ишлашни бошладим”, — дейди у.
Суҳбат фақат ижод ҳақида эмас, балки оила ва тарбия мавзулари билан ҳам бойиди. Хурсандой ая ўзининг кўп йиллик ҳаётий тажрибасига таянган ҳолда қиз фарзанд тарбияси, оиладаги меҳр-оқибат, аёлнинг сабри, рашк ва қайнона-келин муносабатлари ҳақида самимий фикрларини билдирди.
Томошабинлар эса нафақат Муборак Абдуллаеванинг ижодга қайтганини, балки унинг ҳаётга бўлган мутлақо янги қарашларини ҳам яқиндан кўриш имконига эга бўлди.
…