Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Бугун, 10 июль куни Ўзбекистон миллий терма жамоаси футболчиси Аббосбек Файзуллаевнинг никоҳ тўйи бўлиб ўтмоқда. Қувончли кун акс этган илк видео ва суратлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, мухлислар эътиборини тортди.
Тарқалган лавҳаларда Аббосбек Файзуллаев куёвлик либосида оила аъзолари даврасида экани, ота-онаси ва яқинлари билан эсдалик учун суратга тушаётгани акс этган. Шунингдек, у келин учун махсус тайёрланган гулдастани кўтариб, куёв-навкар маросимига ҳозирлик кўраётганини ҳам кўриш мумкин.
Видеоларда футболчининг яқин дўстлари ва жўралари ҳам унинг ёнида бўлиб, тўй олди тайёргарлигида фаол иштирок этаётгани тасвирланган. Самимий ва кўтаринки кайфият ҳукм сурган ушбу лаҳзалар мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.
Изоҳларда минглаб кузатувчилар Аббосбек Файзуллаевни ушбу унутилмас кун билан табриклаб, ёш оилага узоқ умр, бахт-саодат, ўзаро меҳр ва тотувлик тилаб эзгу тилакларини йўлламоқда.
Аббосбек Файзуллаев 2003 йил 3 октябрь куни Сирдарё вилоятининг Сайхунобод туманида таваллуд топган.
…