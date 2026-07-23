Селена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳалар

·14·Маданият
Селена Гомес 34 ёшни қарши олди! Уни машҳур қилган лойиҳалар

АҚШнинг Техас штатида 1992 йил 22 июлда туғилган Селена Гомес 34 ёшни қарши олди. Хонанда, актриса ва продюсер туғилган куни муносабати билан мухлисларидан кўплаб табриклар қабул қилди.

Селена Гомес "Сеҳргарлар Уэйверли-Плейсдан" сериалидаги Алекс Руссо образи билан кенг танилган. Кейинчалик у мусиқа соҳасида ҳам фаолият бошлаб, "Come and Get It", “Love You Like a Love Song” ва “Lose You to Love Me” каби қўшиқларни тақдим этди. Рема билан ижро этилган "Calm down" таронаси ҳам унинг энг машҳур ҳамкорликларидан бирига айланди.

Гомес "Rare Beauty" косметика бренди асосчиси ҳисобланади. У "Фақат бинодаги қотилликлар" сериалида актриса ва ижрочи продюсер сифатида қатнашиб, бир неча бор "Emmy" мукофотига номзод бўлган.

Селена ГомесТехасАҚШRare BeautyРема
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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