Муниса Ризаева эрини туғилган куни учун тайёрлаган сюрпризи диққат марказида (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Таниқли хонанда Munisa Rizayeva оилавий ҳаёти билан боғлиқ яна бир илиқ лаҳзани мухлислари билан бўлишди. Санъаткор турмуш ўртоғи Арсенийнинг туғилган куни муносабати билан унга махсус сюрприз тайёрлаб, байрамни кўтаринки кайфиятда нишонлади.
Хонанда ижтимоий тармоқда байрамдан лавҳаларни эълон қилиб, турмуш ўртоғига самимий тилаклар йўллади. Кадрларда безатилган торт ва жуфтликнинг бахтли онлари акс этган.
Мунисанинг табриги мухлислар томонидан илиқ қарши олинди. Кўплаб кузатувчилар жуфтликка бахт-саодат ва узоқ умр тилаб, изоҳлар қолдиришди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…