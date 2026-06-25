Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”
1963 йилда суратга олинган “Клеопатра” фильми Голливуд тарихидаги энг машҳур ва энг қиммат лойиҳалардан бири сифатида тилга олинади. Дастлаб фильм учун 2 миллион доллар атрофида маблағ ажратиш режалаштирилган бўлса-да, суратга олиш ишлари якунига келиб харажатлар 44 миллион долларгача етган.
Бунга бир нечта омиллар сабаб бўлган. Хусусан, Малика Клеопатра ролини ижро этган афсонавий Элизабет Тейлор ўша давр учун рекорд ҳисобланган 1 миллион доллар гонорар олган. Шу тариқа у Голливуд тарихида бундай миқдордаги ҳақ олган илк актрисага айланган.
Бундан ташқари, Римда нолдан қурилган улкан декорациялар, қайта-қайта ўтказилган суратга олиш жараёнлари ҳамда ишлаб чиқаришдаги муаммолар фильм бюджетининг кескин ошиб кетишига олиб келган.
Натижада лойиҳа "20th Century Fox" студиясини оғир молиявий аҳволга солиб қўйган. Компания омон қолиш учун ўзига тегишли бўлган ер майдонларининг бир қисмини сотишга мажбур бўлган.
Кейинчалик эса студия бошқа муваффақиятли фильмлар ҳисобига инқироздан чиқиб кетишга муваффақ бўлган. Шунга қарамай, “Клеопатра” ҳанузгача Голливуд тарихидаги энг таваккалли ва энг баҳсли кино лойиҳаларидан бири сифатида эсланади.
…