Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”

·0·Маданият
Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”

1963 йилда суратга олинган “Клеопатра” фильми Голливуд тарихидаги энг машҳур ва энг қиммат лойиҳалардан бири сифатида тилга олинади. Дастлаб фильм учун 2 миллион доллар атрофида маблағ ажратиш режалаштирилган бўлса-да, суратга олиш ишлари якунига келиб харажатлар 44 миллион долларгача етган.

Бунга бир нечта омиллар сабаб бўлган. Хусусан, Малика Клеопатра ролини ижро этган афсонавий Элизабет Тейлор ўша давр учун рекорд ҳисобланган 1 миллион доллар гонорар олган. Шу тариқа у Голливуд тарихида бундай миқдордаги ҳақ олган илк актрисага айланган.

Бундан ташқари, Римда нолдан қурилган улкан декорациялар, қайта-қайта ўтказилган суратга олиш жараёнлари ҳамда ишлаб чиқаришдаги муаммолар фильм бюджетининг кескин ошиб кетишига олиб келган.

Натижада лойиҳа "20th Century Fox" студиясини оғир молиявий аҳволга солиб қўйган. Компания омон қолиш учун ўзига тегишли бўлган ер майдонларининг бир қисмини сотишга мажбур бўлган.

Кейинчалик эса студия бошқа муваффақиятли фильмлар ҳисобига инқироздан чиқиб кетишга муваффақ бўлган. Шунга қарамай, “Клеопатра” ҳанузгача Голливуд тарихидаги энг таваккалли ва энг баҳсли кино лойиҳаларидан бири сифатида эсланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиШаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиБугун, 11:33Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Бугун, 10:56Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Бугун, 09:55Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиМерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиКеча, 23:23«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)Кеча, 22:29Кэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиКэти Перри саҳнада “кўпик шоу” уюштирдиКеча, 22:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...