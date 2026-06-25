Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)

·0·Маданият
Зуҳра Солиева: “Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради, деб ёзишди” (видео)

Актриса Зуҳра Солиева “24/7 podcast” дастурида ижтимоий тармоқларда ўзига қолдириладиган салбий изоҳлар ҳақида гапириб берди. Унинг айтишича, айрим фикрлар жуда оғир ботган бўлса-да, уларга муносабат билдиришга ҳаракат қилган.

Актриса энг кўп таъсир қилган изоҳлардан бири ўрта ёшли аёл томонидан ёзилганини эслади.

“Энг қаттиқ теккани шу бўлди. Бир аёл менга: 'Менинг болам бор, неварам бор, оилам бор, уйим бор. Сен эса ёлғизсан. Эртага ўлсанг, ўлигингни ким кўтаради? Қарилигинг қариялар уйида ўтади', деб ёзди”, — деди Солиева.

Актрисанинг сўзларига кўра, у аввалига вазиятга хотиржам ёндашишга ҳаракат қилган ва изоҳ муаллифига бундай гапларни ёзмасликни тавсия қилган.

“Мен унга: 'Товба денг. Ўзингиз бахтли, оилали инсон экансиз. Авлодингизда қизларингиз, невараларингиз бор экан, уларнинг тақдирини ўйлаб, бундай гапларни айтмасангиз бўларди', деб ёздим. Аммо у тўхтамади. Кейин яна: 'Сенинг ичинг аламзада, бечора, сени киминг ҳам, ниманг ҳам бор?' деб ёзишда давом этди”, — дея воқеани эслаб ўтди актриса.

Суҳбат давомида Солиева ижтимоий тармоқлардаги салбий фикрлар баъзан инсон руҳиятига таъсир қилиши мумкинлигини, бироқ бундай ҳолатларда сабр ва вазминликни сақлаш муҳимлигини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Голливудни банкротлик ёқасига олиб келган фильм — “Клеопатра”Бугун, 12:48Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиШаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалдиБугун, 11:33Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Зиёданинг “Фарк эт” қисқа таронаси тармоқларда юқори баҳоланмоқда! (видео)Бугун, 10:56Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Отабек Маҳкамов: “Биз ютқаздик, аммо тарих яратдик” (видео)Бугун, 09:55Мерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиМерилин Монро ўлимига оид янги сирли тафсилотлар очиқландиКеча, 23:23«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)«Андижон полькаси» Гиннес рекордлар китобидан ўрин олди (видео)Кеча, 22:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...