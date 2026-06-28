Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олди

·1·Маданият
Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олди

Хонанда Озода Нурсаидованинг машҳур "Лада" қўшиғига олинган клип орқали кенг танилган Шабнам 17 ёшни қарши олди. У таваллуд айёмини мухлислари билан ижтимоий тармоқ орқали нишонлаб, Instagram саҳифасида самимий видео эълон қилди.

Шабнам ўз постида янги ёшни катта орзу ва мақсадлар билан қарши олаётганини таъкидлаб, мухлисларига миннатдорлик изҳор этди.

"Шундай қилиб, бугун 17 ёшга тўлдим! Мен яна бир ёшга улғайдим, ақллироқ ва умид қиламанки, янада қизиқарлироқ инсон бўлдим. Менинг ижод йўлим сиз билан чамбарчас боғлиқ. Нима яратган бўлсам, барчаси сиз учун. Сизсиз буларнинг ҳеч бири бўлмасди. Мени қўллаб-қувватлаганингиз, ҳар бир фикрингиз ва йиллар давомида ёнимда бўлганингиз учун раҳмат. Ваъда бераман, сиз учун бундан ҳам кўпроқ ҳаракат қиламан", — деб ёзди у.

Uch kishi, qizil Lada avtomobili va "OZODA" yozuvi tushirilgan musiqiy klip muqovasi.

Мазкур видео қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кўпчилик Шабнамни таваллуд айёми билан табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт, омад ва ижодий юксалишлар тилади. Мухлислар унинг келажакда янада катта муваффақиятларга эришишига ишонч билдиришди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Алишер Файз мактабдаги сирини илк бор ошкор қилди (видео)Бугун, 16:05Зендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиЗендая Парижда ноодатий услуби билан барчани ҳайратда қолдирдиБугун, 15:42Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Конго ДР ва Ўзбекистон ўйинидан кейин Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи кўз ёшларини тия олмади!Бугун, 12:55Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Феруза Норматова саҳнада кутилмаган сюрприздан ҳаяжонга тушди (видео)Кеча, 23:21Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)Кеча, 16:51Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Кеча, 16:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...