Озода Нурсаидованинг "Лада" клипидаги Шабнам 17 ёшни қарши олди
Хонанда Озода Нурсаидованинг машҳур "Лада" қўшиғига олинган клип орқали кенг танилган Шабнам 17 ёшни қарши олди. У таваллуд айёмини мухлислари билан ижтимоий тармоқ орқали нишонлаб, Instagram саҳифасида самимий видео эълон қилди.
Шабнам ўз постида янги ёшни катта орзу ва мақсадлар билан қарши олаётганини таъкидлаб, мухлисларига миннатдорлик изҳор этди.
"Шундай қилиб, бугун 17 ёшга тўлдим! Мен яна бир ёшга улғайдим, ақллироқ ва умид қиламанки, янада қизиқарлироқ инсон бўлдим. Менинг ижод йўлим сиз билан чамбарчас боғлиқ. Нима яратган бўлсам, барчаси сиз учун. Сизсиз буларнинг ҳеч бири бўлмасди. Мени қўллаб-қувватлаганингиз, ҳар бир фикрингиз ва йиллар давомида ёнимда бўлганингиз учун раҳмат. Ваъда бераман, сиз учун бундан ҳам кўпроқ ҳаракат қиламан", — деб ёзди у.
Мазкур видео қисқа фурсатда мухлислар эътиборини тортди. Изоҳларда кўпчилик Шабнамни таваллуд айёми билан табриклаб, унга мустаҳкам соғлик, бахт, омад ва ижодий юксалишлар тилади. Мухлислар унинг келажакда янада катта муваффақиятларга эришишига ишонч билдиришди.
…