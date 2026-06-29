Хонзода Дўстова "Шинанай" премьерасини ўзгача тарзда нишонлади (видео)
Хонанда ва блогер Хонзода Дўстова узоқ кутилган "Шинанай" номли янги қўшиғи премьераси муносабати билан ўзгача тадбир уюштирди. Санъаткор ушбу унутилмас лаҳзаларни Instagram саҳифасига жойлаган видеопости орқали мухлислари билан бўлишди.
Премьера оқшомига таниқли хонандалар, актрисалар, блогерлар ҳамда яқин дўстлари ташриф буюрди. Тадбир самимий муҳит, кўтаринки кайфият ва байрамона руҳда ўтгани видеоларда яққол акс этган.
Тадбир учун махсус тайёрланган катта байрам торти нафақат меҳмонларга, балки тадбир бўлиб ўтган ҳудуддаги аҳолига ҳам улашилди. Бу эса мухлислар томонидан илиқ кутиб олинди.
Хонзода Дўстова пости остида шундай ёзди:
"Бугунги премьерам жуда файзли ўтди. Ташриф буюрган мухлисларимга, блогер ва санъаткор дўстларимга чин дилдан ташаккур айтаман."
Ижтимоий тармоқларда ҳам санъаткорнинг янги лойиҳаси илиқ қарши олинмоқда. Кузатувчилар унга ижодий муваффақиятлар тилаб, янги таронанинг омадли бўлишини тилашмоқда.
Маълумот учун, "Шинанай" қўшиғи ва видеоклипининг расмий премьераси бугун соат 19:00 да бўлиб ўтади.
…