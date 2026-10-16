Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди

·230·Маданият
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди

Актриса Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи озодликка чиқди. Унинг яқинлари ва фарзандлари билан учрашуви ҳаяжонли лаҳзаларга бой бўлди.

Маълум қилинишича, актриса оила аъзоларининг қувончли учрашуви акс этган видеони Instagram саҳифасида эълон қилган. Видеода яқинлари уни кўз ёшлари билан кутиб олгани акс этган.

Ушбу хабар ижтимоий тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлди. Фойдаланувчилар Азизага турмуш ўртоғи билан ярашиш ва муносабатларини қайта тиклаш учун яна бир имконият беришни тавсия қилишган.

Актриса эса кузатувчиларнинг маслаҳатларига жавобан: «Ўйлаб кўраман», деб ёзган.

Энди мухлислар Азиза Якубованинг қандай қарор қабул қилишини кутмоқда.

Азиза ЯкубоваInstagramОилаТурмуш ўртоғи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Камола Шуҳратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)8 сентябр 12:36Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?20 август 13:33“Мовий денгиз афсонаси” фильми юлдузи Чон Жихённинг турмуш ўртоғи унинг эри эканидан фахрланишини айтган“Мовий денгиз афсонаси” фильми юлдузи Чон Жихённинг турмуш ўртоғи унинг эри эканидан фахрланишини айтган14 октябр 15:35Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)Шаҳзода Муҳаммедова турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди (видео)31 июл 02:57Муқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтдиМуқаддас Саъдуллаева турмуш ўртоғи ҳақида кутилмаган гапларни айтди2 июл 15:16Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этдиАктриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этди11 июн 16:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди