Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этди

·25·Маданият
Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этди

Актриса Азиза Ахралхўжаева ўз саҳифасида янги ижодий тажрибасини тақдим этди. У бу сафар машҳур мультфильм қаҳрамони — Оппоғой образида кўриниш берди.

Актриса образга мос равишда махсус макияж, соч турмаги ва либос танлаб, эртакнамо кўринишга кирган. Якуний натижада эса у том маънода Оппоғойни эслатадиган образда намоён бўлган.

Пост остида Азиза Ахралхўжаева мухлисларига мурожаат қилиб, “Кейинги образ қандай бўлишини хоҳлайсиз?” дея савол қолдирган. Бу эса изоҳларда катта фаолликни юзага келтирди.

Sariq ko'ylak va jinsi ko'ylak kiygan ayolning ikki xil ko'rinishdagi surati.

Фойдаланувчилар актрисани илиқ кутиб олиб, кейинги сафар Жасмин, Анна, Золушка, Элза ва Роза каби машҳур эртак қаҳрамонлари образларини ҳам яратишни сўрашган.

Ижтимоий тармоқларда ушбу ижодий ёндашув кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлиб, актрисанинг креатив ғояси мухлислар томонидан қизиқиш билан кутиб олинган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Шаҳзод Султоновнинг бўлажак турмуш ўртоғининг юз кўриниши маълум бўлди (видео)Бугун, 11:32Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Соҳиб Ҳасанов: "Эркак киши 2 сабаб билан ажралиши мумкин"Бугун, 11:07Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаШаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаБугун, 09:52Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Райҳон Ғаниева агар кинога қайтса ким билан партнёр бўлишни хоҳлайди?Бугун, 09:40Аҳад Қаюм: энг катта гонорарни қайси санъаткор тўлайди?Аҳад Қаюм: энг катта гонорарни қайси санъаткор тўлайди?Бугун, 09:17Муниса Ризаева ўғли учун клип суратга олмоқдами? (видео)Муниса Ризаева ўғли учун клип суратга олмоқдами? (видео)Бугун, 08:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди
Муниса Ризаева турмуш ўртоғи билан ўртасидаги ёш фарқи ҳақида илк бор очиқ гапирди