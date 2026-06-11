Актриса Азиза Ахралхўжаева "Оппоғой" образини тақдим этди
Актриса Азиза Ахралхўжаева ўз саҳифасида янги ижодий тажрибасини тақдим этди. У бу сафар машҳур мультфильм қаҳрамони — Оппоғой образида кўриниш берди.
Актриса образга мос равишда махсус макияж, соч турмаги ва либос танлаб, эртакнамо кўринишга кирган. Якуний натижада эса у том маънода Оппоғойни эслатадиган образда намоён бўлган.
Пост остида Азиза Ахралхўжаева мухлисларига мурожаат қилиб, “Кейинги образ қандай бўлишини хоҳлайсиз?” дея савол қолдирган. Бу эса изоҳларда катта фаолликни юзага келтирди.
Фойдаланувчилар актрисани илиқ кутиб олиб, кейинги сафар Жасмин, Анна, Золушка, Элза ва Роза каби машҳур эртак қаҳрамонлари образларини ҳам яратишни сўрашган.
Ижтимоий тармоқларда ушбу ижодий ёндашув кўплаб ижобий фикрларга сабаб бўлиб, актрисанинг креатив ғояси мухлислар томонидан қизиқиш билан кутиб олинган.
…