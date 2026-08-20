Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?
Актриса Азиза Ахралхўжаева 19 август куни янги ёшини қарши олганини Instagram саҳифасидаги суратлари орқали маълум қилди. У туғилган кунини “Алҳамдулиллаҳ” ёзуви билан, оила аъзолари даврасида самимий ва илиқ муҳитда нишонлади. Мухлислар пост остида актрисани табриклаб, эзгу тилакларини йўллади. Азиза Ахралхўжаева сўнгги вақтларда машҳур мултфилм қаҳрамонлари қиёфасидаги образлари билан ҳам эътибор қозонмоқда.
Актриса Азиза Ахралхўжаева Instagram саҳифасида жойлаган суратлари орқали кеча, 19 август куни яна бир ёшни қарши олганини маълум қилди. Актриса учун бу сана ўзгача кун бўлиб, у янги ёшини “Алҳамдулиллаҳ” деган ёзув билан қарши олган.
Суратлардан кўринишича, Азиза таваллуд кунини дабдабали байрам билан эмас, балки оила аъзолари даврасида, самимий ва илиқ муҳитда нишонлаган. Ушбу лаҳзалар унинг мухлисларига ҳам манзур бўлиб, пост остида кўплаб кузатувчилар актрисани туғилган куни билан табриклаб, эзгу тилакларини йўллаган.
Сўнгги вақтларда Азиза Ахралхўжаева машҳур мультфильм қаҳрамонлари қиёфасида кўриниш бериб, ўзига хос образлари билан кўпчилик эътиборини тортиб келмоқда.
…