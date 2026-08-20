Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?

·20·Маданият
Азиза Ахралхўжаева янги ёшини қандай кутиб олди?
Қисқача

Актриса Азиза Ахралхўжаева 19 август куни янги ёшини қарши олганини Instagram саҳифасидаги суратлари орқали маълум қилди. У туғилган кунини “Алҳамдулиллаҳ” ёзуви билан, оила аъзолари даврасида самимий ва илиқ муҳитда нишонлади. Мухлислар пост остида актрисани табриклаб, эзгу тилакларини йўллади. Азиза Ахралхўжаева сўнгги вақтларда машҳур мултфилм қаҳрамонлари қиёфасидаги образлари билан ҳам эътибор қозонмоқда.

Актриса Азиза Ахралхўжаева Instagram саҳифасида жойлаган суратлари орқали кеча, 19 август куни яна бир ёшни қарши олганини маълум қилди. Актриса учун бу сана ўзгача кун бўлиб, у янги ёшини “Алҳамдулиллаҳ” деган ёзув билан қарши олган.

Суратлардан кўринишича, Азиза таваллуд кунини дабдабали байрам билан эмас, балки оила аъзолари даврасида, самимий ва илиқ муҳитда нишонлаган. Ушбу лаҳзалар унинг мухлисларига ҳам манзур бўлиб, пост остида кўплаб кузатувчилар актрисани туғилган куни билан табриклаб, эзгу тилакларини йўллаган.

Yosh ayol yonayotgan shamli tortni ushlab turibdi, yonida avgust taqvimi tasvirlangan.

Сўнгги вақтларда Азиза Ахралхўжаева машҳур мультфильм қаҳрамонлари қиёфасида кўриниш бериб, ўзига хос образлари билан кўпчилик эътиборини тортиб келмоқда.

Азиза АхралхўжаеваИнстаграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Liil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиLiil Hurramov уйланмоқда: тўйга тайёргарлик бошландиБугун, 12:47Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Ситора Фармонова учун бугун ўзгача кун: туғилган кунидаги самимий изҳорлар!Бугун, 10:24 Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео) Мусулмон Юнусов қизининг 4 ёшини нишонлади (видео)Кеча, 23:22Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Мафтуна Холмуродованинг тўйида 1500 та қизил атиргул совға қилинди (видео)Кеча, 21:46"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)"Сифатсиз” деб аталган мультфильм Хитойда хитга айланди (видео)Кеча, 18:51Ҳилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиҲилал Алтинбилек ва Серкан Чайоғлу бир фильмда бош ролни ижро этдиКеча, 18:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!