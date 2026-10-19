Ким У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурди
"Ворислар” (The Heirs) сериалидаги роли билан машҳур бўлган жанубий кореялик актёр Ким У Бин ва актриса Шин Мин Анинг севги тарихи кўпчиликни ҳайратга солади. Уларнинг муносабатлари нафақат муҳаббат, балки оғир синовларни биргаликда енгиб ўтишнинг ҳам ёрқин намунасига айланди.
Жуфтлик 2014 йилда кийим бренди рекламасини суратга олиш жараёнида танишган. 2015 йилда эса улар ўртасидаги муносабатлар расман тасдиқланган. Бироқ орадан икки йил ўтиб, актёрнинг ҳаётида оғир давр бошланди.
2017 йилда Ким У Бинга бурун-ҳалқум саратони ташхиси қўйилди. Актёр даволаниш учун ижодий фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Айнан шу синовли кунларда Шин Мин А севгилисини ёлғиз қолдирмади. Актриса унинг даволаниш жараёнини яхши ўтказиши учун қўлидан келганича ёрдам беришини маълум қилди.
Ким У Бин даволанишни якунлаб, 2022 йилда катта экранларга қайтди. Шу тариқа, жуфтликнинг йиллар давомида давом этган муносабатлари ҳамда қийинчиликларни бирга енгиб ўтгани мухлислар эътиборини тортди.
2025 йил 20 декабрь куни эса Ким У Бин ва Шин Мин А ўн йиллик муносабатларидан сўнг турмуш қурди. Уларнинг тўйи Сеул шаҳрида яқинлари иштирокида ёпиқ маросим тарзида ўтказилди.
Бугун бу жуфтлик нафақат ижодий фаолияти, балки бир-бирига бўлган садоқати билан ҳам кўплаб мухлисларнинг меҳрини қозонган.
Изоҳлар 0
…