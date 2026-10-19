Ким У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурди

·9·Маданият
Ким У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурди

"Ворислар” (The Heirs) сериалидаги роли билан машҳур бўлган жанубий кореялик актёр Ким У Бин ва актриса Шин Мин Анинг севги тарихи кўпчиликни ҳайратга солади. Уларнинг муносабатлари нафақат муҳаббат, балки оғир синовларни биргаликда енгиб ўтишнинг ҳам ёрқин намунасига айланди.

Жуфтлик 2014 йилда кийим бренди рекламасини суратга олиш жараёнида танишган. 2015 йилда эса улар ўртасидаги муносабатлар расман тасдиқланган. Бироқ орадан икки йил ўтиб, актёрнинг ҳаётида оғир давр бошланди.

2017 йилда Ким У Бинга бурун-ҳалқум саратони ташхиси қўйилди. Актёр даволаниш учун ижодий фаолиятини вақтинча тўхтатишга мажбур бўлди. Айнан шу синовли кунларда Шин Мин А севгилисини ёлғиз қолдирмади. Актриса унинг даволаниш жараёнини яхши ўтказиши учун қўлидан келганича ёрдам беришини маълум қилди.

Kim Vu Bin oq ko'ylakda va qora kostyumda aks etgan ikki xil ko'rinishi.

Ким У Бин даволанишни якунлаб, 2022 йилда катта экранларга қайтди. Шу тариқа, жуфтликнинг йиллар давомида давом этган муносабатлари ҳамда қийинчиликларни бирга енгиб ўтгани мухлислар эътиборини тортди.

2025 йил 20 декабрь куни эса Ким У Бин ва Шин Мин А ўн йиллик муносабатларидан сўнг турмуш қурди. Уларнинг тўйи Сеул шаҳрида яқинлари иштирокида ёпиқ маросим тарзида ўтказилди.

Бугун бу жуфтлик нафақат ижодий фаолияти, балки бир-бирига бўлган садоқати билан ҳам кўплаб мухлисларнинг меҳрини қозонган.

Oq gullar fonida kelin-kuyov to'y marosimida tabassum bilan yurib bormoqda.
Ким У БинШин Мин АВорисларСеул тўйи
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурдиГолливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди3 октябр 01:17Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдирРекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир10 октябр 14:03“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда13 сентябр 23:25Роналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотларРоналду ва Жоржинанинг тўйи: эътиборни тортган тафсилотлар12 август 15:31Деклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолдиДеклан Райснинг севгилиси яна танқидлар марказида қолди11 сентябр 17:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда
Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда