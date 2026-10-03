Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди

·0·Маданият
Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди

Голливуднинг машҳур актёри Жим Керри 64 ёшида яна бир бор оила қурди. Актёр бир неча йилдан буён муносабатда бўлиб келган, ўзидан 32 ёш кичик рассом ва актриса Мин Ха, яъни Минзи билан Лос-Анжелесда никоҳдан ўтди. Маросим жуда тор доирада, яқин қариндошлар ва дўстлар иштирокида ташкил этилган. Керри вакилининг маълумотини People нашри 30 сентябрь куни тасдиқлаган.

Жуфтлик муносабатларини узоқ вақт омма эътиборидан четда сақлаб келган. Улар бирга илк бор 2022 йил февраль ойида Лос-Анжелесда Жадд Апатоунинг хайрия тадбирида кўринган. Шундан кейин ҳам Керри ва Мин Ха шахсий ҳаётларини кенг жамоатчилик муҳокамасидан асрашга ҳаракат қилган.

Уларнинг муносабати расман оммага шу йил февраль ойида Парижда ўтказилган “Сезар” мукофотини топшириш маросимида маълум бўлган. Керри кино саноатидаги кўп йиллик фаолияти учун фахрий мукофот билан тақдирланган. Ушбу тадбирда актёрнинг ёнида 39 ёшли қизи Жейн Эрин Керри ва 16 ёшли набираси Жексон ҳам бўлган.

Jim Kerri, Ginger Gonzaga va do‘stlari tantanali tadbirda birga suratga tushmoqda.

Керри тақдирлаш маросимидаги нутқида оила аъзоларига миннатдорлик билдириш билан бирга, Мин Хани ҳам алоҳида тилга олган. У бўлажак рафиқасини ўзининг яқин ҳамроҳи сифатида таърифлаб, унга меҳрини очиқ билдирган. Актёр, шунингдек, қизи Жейн ва набираси Жексонга, отаси Перси Жозеф Керрига ҳам миннатдорчилик изҳор қилган.

Жим Керрининг шахсий ҳаёти аввал ҳам оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилган. Унинг ягона қизи Жейн биринчи турмуш ўртоғи Мелисса Уомер билан никоҳидан туғилган. Керри ва Уомернинг никоҳи 1987 йилдан 1995 йилгача давом этган.

1996 йилда актёр “Аҳмоқдан аҳмоқроқ” фильмидаги ҳамкори Лорен Ҳолли билан турмуш қурган. Бироқ бу никоҳ узоқ давом этмаган ва жуфтлик 1997 йилда ажрашган. Шу тариқа, Мин Ха билан никоҳ Керрининг учинчи расмий турмуши бўлди.

Шундан кейин актёрнинг шахсий ҳаётида бир қатор машҳур аёллар билан муносабатлар кузатилган. Улар орасида актриса Рене Зеллвегер, шифокор Тиффани Силвер, модель Анин Бинг, актриса Женуари Жонс ва фотомодель Женни Маккарти бор. Керри 2005–2010 йилларда Женни Маккарти билан муносабатда бўлган.

Актёрнинг визажист Катриона Уайт билан муносабатлари ҳам матбуотда кенг муҳокама қилинган. Улар 2012 йилда бир неча ой учрашган, кейин эса 2015 йил майидан сентябригача яна муносабатларини давом эттирган. Уайт 2015 йилда вафот этган, унинг ўлими юзасидан Керрига нисбатан турли айбловлар ҳам илгари сурилган. Кейинчалик бу масала суд жараёнига ҳам бориб етган ва иш 2018 йилда рад этилган.

Jim Kerri va Katriona Uayt ko'chada birga yurishibdi.

2019 йилда Керри “Kidding” сериали суратга олиш жараёнида танишган актриса Жингер Гонсага билан муносабатини оммага ошкор қилган. Бироқ бу муносабат ҳам узоқ давом этмаган.

Шу билан бирга, Керри аввалги интервьюларидан бирида келажакда яна турмуш қуриш нияти йўқлигини билдирган эди. Бироқ орадан вақт ўтиб, Мин Ха билан муносабати унинг бу қарашини ўзгартиргани кўриниб турибди.

Жим Керри ва Мин Ха эса ҳозирча оилавий ҳаётларини омма эътиборидан узоқроқ сақлашда давом этмоқда. Тўй маросимининг аниқ жойи ва меҳмонлар рўйхати каби тафсилотлар ошкор қилинмаган.

Жим КерриМин ХаСезар мукофотиЛос-Анжелес
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Азиза Шухратова
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирди21 сентябр 13:01Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?21 сентябр 11:17«Ниқоб» фильми билан Жим Керрини машҳур қилган режиссёр вафот этди«Ниқоб» фильми билан Жим Керрини машҳур қилган режиссёр вафот этди25 июл 14:00«Ниқоб», «Чаён қироли» режиссёри Чак Рассел оламдан ўтди«Ниқоб», «Чаён қироли» режиссёри Чак Рассел оламдан ўтди25 июл 12:17Жим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлдаЖим Керри яна қайтади: “Гринч 2” расман йўлда23 июн 16:54Ўзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфиЎзбекистонлик йигит Голливуд юлдузи Том Круз билан учрашди: Дастхат ва эксклюзив селфи30 сентябр 16:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)