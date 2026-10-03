Голливуд юлдузи Жим Керри ўзидан 32 ёш кичик рассом аёл билан турмуш қурди
Голливуднинг машҳур актёри Жим Керри 64 ёшида яна бир бор оила қурди. Актёр бир неча йилдан буён муносабатда бўлиб келган, ўзидан 32 ёш кичик рассом ва актриса Мин Ха, яъни Минзи билан Лос-Анжелесда никоҳдан ўтди. Маросим жуда тор доирада, яқин қариндошлар ва дўстлар иштирокида ташкил этилган. Керри вакилининг маълумотини People нашри 30 сентябрь куни тасдиқлаган.
Жуфтлик муносабатларини узоқ вақт омма эътиборидан четда сақлаб келган. Улар бирга илк бор 2022 йил февраль ойида Лос-Анжелесда Жадд Апатоунинг хайрия тадбирида кўринган. Шундан кейин ҳам Керри ва Мин Ха шахсий ҳаётларини кенг жамоатчилик муҳокамасидан асрашга ҳаракат қилган.
Уларнинг муносабати расман оммага шу йил февраль ойида Парижда ўтказилган “Сезар” мукофотини топшириш маросимида маълум бўлган. Керри кино саноатидаги кўп йиллик фаолияти учун фахрий мукофот билан тақдирланган. Ушбу тадбирда актёрнинг ёнида 39 ёшли қизи Жейн Эрин Керри ва 16 ёшли набираси Жексон ҳам бўлган.
Керри тақдирлаш маросимидаги нутқида оила аъзоларига миннатдорлик билдириш билан бирга, Мин Хани ҳам алоҳида тилга олган. У бўлажак рафиқасини ўзининг яқин ҳамроҳи сифатида таърифлаб, унга меҳрини очиқ билдирган. Актёр, шунингдек, қизи Жейн ва набираси Жексонга, отаси Перси Жозеф Керрига ҳам миннатдорчилик изҳор қилган.
Жим Керрининг шахсий ҳаёти аввал ҳам оммавий ахборот воситаларида кенг ёритилган. Унинг ягона қизи Жейн биринчи турмуш ўртоғи Мелисса Уомер билан никоҳидан туғилган. Керри ва Уомернинг никоҳи 1987 йилдан 1995 йилгача давом этган.
1996 йилда актёр “Аҳмоқдан аҳмоқроқ” фильмидаги ҳамкори Лорен Ҳолли билан турмуш қурган. Бироқ бу никоҳ узоқ давом этмаган ва жуфтлик 1997 йилда ажрашган. Шу тариқа, Мин Ха билан никоҳ Керрининг учинчи расмий турмуши бўлди.
Шундан кейин актёрнинг шахсий ҳаётида бир қатор машҳур аёллар билан муносабатлар кузатилган. Улар орасида актриса Рене Зеллвегер, шифокор Тиффани Силвер, модель Анин Бинг, актриса Женуари Жонс ва фотомодель Женни Маккарти бор. Керри 2005–2010 йилларда Женни Маккарти билан муносабатда бўлган.
Актёрнинг визажист Катриона Уайт билан муносабатлари ҳам матбуотда кенг муҳокама қилинган. Улар 2012 йилда бир неча ой учрашган, кейин эса 2015 йил майидан сентябригача яна муносабатларини давом эттирган. Уайт 2015 йилда вафот этган, унинг ўлими юзасидан Керрига нисбатан турли айбловлар ҳам илгари сурилган. Кейинчалик бу масала суд жараёнига ҳам бориб етган ва иш 2018 йилда рад этилган.
2019 йилда Керри “Kidding” сериали суратга олиш жараёнида танишган актриса Жингер Гонсага билан муносабатини оммага ошкор қилган. Бироқ бу муносабат ҳам узоқ давом этмаган.
Шу билан бирга, Керри аввалги интервьюларидан бирида келажакда яна турмуш қуриш нияти йўқлигини билдирган эди. Бироқ орадан вақт ўтиб, Мин Ха билан муносабати унинг бу қарашини ўзгартиргани кўриниб турибди.
Жим Керри ва Мин Ха эса ҳозирча оилавий ҳаётларини омма эътиборидан узоқроқ сақлашда давом этмоқда. Тўй маросимининг аниқ жойи ва меҳмонлар рўйхати каби тафсилотлар ошкор қилинмаган.
Изоҳлар 0
…