Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга расмий ташрифи доирасида мамлакатимиз Биринчи хоними Зироат Мирзиёева Белградда Сербия Биринчи хоними Тамара Вучич ҳамроҳлигида бир қатор тарихий ва маданий масканларга ташриф буюрди.
Ташрифлар орасида Сербиянинг миллий тарихи ва маънавий меросида алоҳида ўрин тутувчи икки манзил — Сербия Миллий музейи ва Авлиё Савва черкови бор. Биринчи хонимларнинг ушбу объектларга ташрифи икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларга ҳам эътибор қаратилаётганини кўрсатди.
Белграддаги илк манзил — Миллий музей
Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич дастурни Сербия Миллий музейига ташриф билан бошлади.
У ерда олий мартабали меҳмонлар музей экспозициялари билан танишиб, Сербия тарихи билан боғлиқ археологик топилмалар, серб ва жаҳон санъати намуналарини томоша қилдилар.
Шунингдек, улар «Этно-мрежа» анъанавий ҳунармандчилик кўргазмаси билан ҳам танишди.
Бу экспозиция Сербиянинг миллий маданияти ва анъанавий ҳунармандчилигига оид меросини намоён этувчи муҳим лойиҳалардан бири сифатида меҳмонлар эътиборини тортди.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Биринчи хонимлар эътиборини тортган ноёб қўлёзма
Музейдаги энг муҳим экспонатлардан бири — Мирослав Инжилига алоҳида эътибор қаратилди.
XII асрга оид ушбу қўлёзма серб кирилл ёзувининг энг қадимий намуналаридан бири ҳисобланади. У нафақат тарихий, балки юксак бадиий қиймати билан ҳам ажралиб туради.
Қўлёзманинг миниатюралари нозик ва маҳорат билан безатилган.
Мирослав Инжили 2005 йилда ЮНЕСКОнинг «Жаҳон хотираси» халқаро реестрига киритилган.
Шу жиҳатдан ушбу қўлёзма Сербиянинг миллий маданий меросида алоҳида ўрин тутади.
Кейинги манзил — Сербиянинг маънавий рамзи
Музейдан сўнг Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич дунёдаги энг йирик православ ибодатхоналаридан бири саналадиган Авлиё Савва черковига ташриф буюрдилар.
Белградда жойлашган ушбу улкан иншоот Сербиянинг муҳим диний ва маънавий рамзларидан бири ҳисобланади.
Биринчи хонимлар черковнинг ўзига хос меъморий кўриниши ва ички безаги билан танишдилар.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Суҳбатда маданий-гуманитар ҳамкорлик муҳокама қилинди
Ташрифлар давомида Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич ўртасида самимий мулоқот ҳам бўлиб ўтди.
Унда Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш муҳимлиги таъкидланди.
Бу йўналиш икки мамлакат халқларининг тарихий ва маданий меросини ўзаро таништириш, гуманитар алоқаларни кенгайтириш ҳамда маданият соҳасидаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш учун муҳим аҳамият касб этади.
Белграддаги ташрифнинг асосий нуқталари
Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучичнинг маданий дастури бир нечта муҳим йўналишни қамраб олди:
Сербия Миллий музейи экспозициялари билан танишиш;
«Этно-мрежа» анъанавий ҳунармандчилик кўргазмасини томоша қилиш;
XII асрга оид Мирослав Инжили билан танишиш;
Авлиё Савва черковига ташриф буюриш;
Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни муҳокама қилиш.
Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva
Ташриф ортидаги асосий мақсад
Белграддаги маданий дастур оддий экскурсиядан кўра кенгроқ маънога эга. У икки мамлакат ўртасидаги сиёсий ва иқтисодий муносабатлар билан бир қаторда, маданият ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кучайтиришга интилишни ҳам намоён этди.
Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучичнинг Сербия миллий меросининг муҳим объектларига биргаликда ташриф буюриши эса Ўзбекистон–Сербия муносабатларида маданий мулоқотга ҳам алоҳида эътибор қаратилаётганини кўрсатди.
Белграддаги бу учрашувлар икки мамлакатнинг тарихий меросини намойиш этиш билан чекланмай, Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни янада чуқурлаштириш учун янги мулоқот нуқталарини ҳам белгилаб берди.
…