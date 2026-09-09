Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)

·2·Маданият
Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Президент Шавкат Мирзиёевнинг Сербияга расмий ташрифи доирасида мамлакатимиз Биринчи хоними Зироат Мирзиёева Белградда Сербия Биринчи хоними Тамара Вучич ҳамроҳлигида бир қатор тарихий ва маданий масканларга ташриф буюрди.

Ташрифлар орасида Сербиянинг миллий тарихи ва маънавий меросида алоҳида ўрин тутувчи икки манзил — Сербия Миллий музейи ва Авлиё Савва черкови бор. Биринчи хонимларнинг ушбу объектларга ташрифи икки мамлакат ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларга ҳам эътибор қаратилаётганини кўрсатди.

Белграддаги илк манзил — Миллий музей

Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич дастурни Сербия Миллий музейига ташриф билан бошлади.

У ерда олий мартабали меҳмонлар музей экспозициялари билан танишиб, Сербия тарихи билан боғлиқ археологик топилмалар, серб ва жаҳон санъати намуналарини томоша қилдилар.

Шунингдек, улар «Этно-мрежа» анъанавий ҳунармандчилик кўргазмаси билан ҳам танишди.

Бу экспозиция Сербиянинг миллий маданияти ва анъанавий ҳунармандчилигига оид меросини намоён этувчи муҳим лойиҳалардан бири сифатида меҳмонлар эътиборини тортди.

Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Биринчи хонимлар эътиборини тортган ноёб қўлёзма

Музейдаги энг муҳим экспонатлардан бири — Мирослав Инжилига алоҳида эътибор қаратилди.

XII асрга оид ушбу қўлёзма серб кирилл ёзувининг энг қадимий намуналаридан бири ҳисобланади. У нафақат тарихий, балки юксак бадиий қиймати билан ҳам ажралиб туради.

Қўлёзманинг миниатюралари нозик ва маҳорат билан безатилган.

Мирослав Инжили 2005 йилда ЮНЕСКОнинг «Жаҳон хотираси» халқаро реестрига киритилган.

Шу жиҳатдан ушбу қўлёзма Сербиянинг миллий маданий меросида алоҳида ўрин тутади.

Кейинги манзил — Сербиянинг маънавий рамзи

Музейдан сўнг Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич дунёдаги энг йирик православ ибодатхоналаридан бири саналадиган Авлиё Савва черковига ташриф буюрдилар.

Белградда жойлашган ушбу улкан иншоот Сербиянинг муҳим диний ва маънавий рамзларидан бири ҳисобланади.

Биринчи хонимлар черковнинг ўзига хос меъморий кўриниши ва ички безаги билан танишдилар.

Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Суҳбатда маданий-гуманитар ҳамкорлик муҳокама қилинди

Ташрифлар давомида Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучич ўртасида самимий мулоқот ҳам бўлиб ўтди.

Унда Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни янада ривожлантириш муҳимлиги таъкидланди.

Бу йўналиш икки мамлакат халқларининг тарихий ва маданий меросини ўзаро таништириш, гуманитар алоқаларни кенгайтириш ҳамда маданият соҳасидаги ҳамкорликни янги босқичга олиб чиқиш учун муҳим аҳамият касб этади.

Белграддаги ташрифнинг асосий нуқталари

Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучичнинг маданий дастури бир нечта муҳим йўналишни қамраб олди:

  • Сербия Миллий музейи экспозициялари билан танишиш;

  • «Этно-мрежа» анъанавий ҳунармандчилик кўргазмасини томоша қилиш;

  • XII асрга оид Мирослав Инжили билан танишиш;

  • Авлиё Савва черковига ташриф буюриш;

  • Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар алоқаларни муҳокама қилиш.

Зироат Мирзиёева Белграддаги тарихий масканларга ташриф буюрди (фото)

Фото: Telegram / Ziroat Mirziyoyeva

Ташриф ортидаги асосий мақсад

Белграддаги маданий дастур оддий экскурсиядан кўра кенгроқ маънога эга. У икки мамлакат ўртасидаги сиёсий ва иқтисодий муносабатлар билан бир қаторда, маданият ва гуманитар соҳалардаги ҳамкорликни кучайтиришга интилишни ҳам намоён этди.

Зироат Мирзиёева ва Тамара Вучичнинг Сербия миллий меросининг муҳим объектларига биргаликда ташриф буюриши эса Ўзбекистон–Сербия муносабатларида маданий мулоқотга ҳам алоҳида эътибор қаратилаётганини кўрсатди.

Белграддаги бу учрашувлар икки мамлакатнинг тарихий меросини намойиш этиш билан чекланмай, Ўзбекистон ва Сербия ўртасидаги маданий-гуманитар ҳамкорликни янада чуқурлаштириш учун янги мулоқот нуқталарини ҳам белгилаб берди.

СербияМузейМаданий алоқаларБиринчи хонимАвлиё Савва черковиМирослав ИнжилиЎзбекистон-Сербия муносабатлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Сурайё Қосимова: "Мен учун дуода бўлинглар” (видео)Кеча, 19:29Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариТахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлариКеча, 18:26Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Айсанем Юсупова: “Мен жуда ҳам уй қизиман” (видео)Кеча, 16:00Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Зебо Рахимова ва Умид Эшонқулов қайси вайнчиларни кузатади?Кеча, 15:44Хамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиХамдам Собиров “Пешта” сўзининг маъносини очиқладиКеча, 12:50Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Меҳрибонлик уйидан катта саҳнага: Азиза Бегматова 83 ёшда (видео)Кеча, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди