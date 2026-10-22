Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)
Театр ва теленовеллалар орқали томошабинларга яхши таниш бўлган актриса Ойгул Абдураҳмонова санъатдаги фаолиятини фақат актёрлик билан бошламаган. У ёшлик йилларида фортепиано чалган, ҳатто боғча тарбияланувчиларига ҳам мусиқа сабоқларини берган.
Актриса бу ҳақда «Омон-омон» дастуридаги суҳбат давомида сўзлаб берди. Суҳбатда бошловчи Ойгул Абдураҳмонованинг бир пайтлар боғчада болажонларга пианино чалишни ўргатгани ҳақида эслатиб, ундан ўша даврларни соғиниши ёки соғинмаслигини сўради.
«Албатта, соғинмай иложим йўқ. Ёшликдаги ўша фортепианода ишлаганларим, қўлларимни ўйнатиб-ўйнатиб, ширин хаёллар оғушида чалганларим эсимга тушди», — дея жавоб берди актриса.
Шундан сўнг бошловчи ундан боғчада пианино чалиб, болаларга сабоқ берган пайтида неча ёшда бўлганини сўради. Ойгул Абдураҳмонова бу фаолиятини 23 ёшида бошлаганини айтди.
Бошловчининг бу давр актрисанинг келинлик йилларига тўғри келганми, деган саволига эса у қисқагина «Ҳа», деб жавоб берди.
Актрисанинг ушбу хотиралари унинг санъат йўлидаги илк қадамларидан бири мусиқа билан боғлиқ бўлганини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…