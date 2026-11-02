Диёрa Алимова Дилноза Кубаевага қай даражада ўхшайди? (видео)

·104·Маданият
Диёрa Алимова Дилноза Кубаевага қай даражада ўхшайди? (видео)

Ёш ва истеъдодли актриса Диёрa Алимова Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Дилноза Кубаеванинг нафақат шогирди, балки айрим жиҳатлари билан унга ўхшаш ижодкорга ҳам айланмоқда. Актриса «Омон-омон» кўрсатувида меҳмон бўлиб, устозига бўлган ҳурмати ва ундан ўрганганлари ҳақида сўзлаб берди.

Диёрa Алимованинг айтишича, Дилноза Кубаевани болалигидан яхши кўриб, ижодини кузатиб келган. У айнан шундай санъаткор билан бирга ишлаш ва бир саҳнада рол ижро этиш имкониятини катта омад деб билади.

«Дилноза Кубаева — менинг устозим. Улар билан ишлаш менга жуда катта омад келтирди. Мен уларни ёшлигимдан жуда яхши кўрардим. Ҳақиқатан ҳам, чин дилдан яхши кўрган актрисангиз билан бир ролда ўйнашингиз, унинг ижодини кузатиб, унга ўхшашга ҳаракат қилишингиз бежиз эмас экан. Хоҳласангиз ҳам, хоҳламасангиз ҳам, вақт ўтиб, қайсидир маънода унга ўхшаб бораркансиз», — дейди Диёрa.

Дарҳақиқат, ёш актрисанинг устозига бўлган меҳри ва ҳавасини унинг сўзларидан ҳам англаш мумкин. Хўш, сизнингча, Диёрa Алимова ва Дилноза Кубаева бир-бирига қанчалик ўхшайди? Фикрларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Диёра АлимоваДилноза КубаеваОмон-омон
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фарҳод Сулаймон ўзини қайси машҳур юлдузларга ўхшатишларини айтди (видео)Фарҳод Сулаймон ўзини қайси машҳур юлдузларга ўхшатишларини айтди (видео)25 октябр 17:59Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)22 октябр 22:11Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)Суғдиёна Убайдуллаева чўпон йигитга турмушга чиқиш ҳақида гапирди (видео)2 октябр 19:49Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)Оқила Ғуломова «Уйда ёлғиз» фильми актрисаси Кэтрин О’Харага ўхшайдими? (фото)23 сентябр 18:10Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)Мухлиса Бобоқулова совчиларни нега рад этмоқда? Актриса бўлажак турмуш ўртоғи қандай бўлишини айтди (видео)16 сентябр 16:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!
Шаҳзоданинг келини билан Германиядаги саёҳати мухлислар эътиборида!