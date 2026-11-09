Ҳувайдо Жумаева: «Бит тушса, ярим соат ҳам яшай олмасди» (видео)

·1·Маданият
Ҳувайдо Жумаева: «Бит тушса, ярим соат ҳам яшай олмасди» (видео)

Комик актриса Ҳувайдо Жумаева “Renessans” телеканалига берган интервюсида болалик хотиралари билан ўртоқлашди. У ёшлигида сочлари жуда қалин бўлгани, онаси уларни тарашда анча қийналгани ҳақида кулиб гапириб берди.

Актрисанинг айтишича, ҳар йили ёзги таътил бошланиши билан онаси унинг сочини кал қилиб олган. Чунки сочлари шу қадар қалин бўлганки, уларни тарашнинг ўзи катта меҳнат талаб қилган.

«Ҳар ёз келганда онам бизни кал қилиб ташларди. Чунки сочим жуда қалинлигидан бошим нафас олмасди. Ҳатто битта бит тушса, ярим соат яшай олмасди у бит», — дея ҳазиллашди актриса.

Ҳувайдо Жумаева мактаб даврида қишлоқларда ўқувчи қизларнинг сочлари текширилгани, битлаган болалардан бошқаларга ҳам юқиши мумкинлиги сабабли ўқитувчилар уларни назорат қилганини эслади. Унинг сўзларига кўра, ўқитувчи унинг бошини текширишга келганида "унга бит кирмайди" деб ўтиб кетган.

«Онам раҳматли қўллари билан сочимни тараб, нечта тароқни синдирган. Бир челак сув олиб келиб, сочимни ҳўллаб тарарди, барибир тароқ юрмасди. Шунинг учун ёз келишини жуда кутардим. 25 май куни, кечки пайт сочимни олиб ташларди. Мен эса хурсанд бўлардим — соч тарашдан қутулардим-да», — дея кулиб эслади Ҳувайдо Жумаева.

Ҳувайдо ЖумаеваRenessans телеканалиЎзбек актрисалари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ўзимни жинниликка солиб яшаяпман» — Нигора Каримбоева (видео)«Ўзимни жинниликка солиб яшаяпман» — Нигора Каримбоева (видео)Кеча 08:18Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)Ойгул Абдураҳмонова актрисаликдан аввал ким бўлиб ишлаган? (видео)22 октябр 22:11Ҳувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева илк гонорари ва санъатдаги “рақобатчилари” ҳақида гапирди21 сентябр 13:01Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?Ҳувайдо Жумаева биринчи гонорарини нимага сарфлаган ва ҳозирги кундаги "рақиб" санъаткорлари кимлар?21 сентябр 11:17Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди20 сентябр 11:31Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"Ҳувайдо Жумаева: "Аёл ўз-ўзидан ёмон йўлга кирмайди"1 август 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Саида Раметова Азиз Раметовнинг тўйига қанча пул сарфланганини айтди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
Азиз Раметов рафиқаси билан танишувининг кутилмаган тарихини сўзлаб берди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди